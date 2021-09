A többségnek nagyon elege lett a távmunkából

Másfél évnyi bezártság után az otthonról dolgozók többségének elege lett a távmunkából. Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 8 százaléka dolgozna továbbra is kizárólag otthonról.

Pozsony | Másfél évnyi bezártság után az otthonról dolgozók többségének elege lett a távmunkából. Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek alig 8 százaléka dolgozna továbbra is kizárólag otthonról.

A legnagyobb szlovákiai munkapiaci portál, a Profesia.sk és az Open HR fórum szakmai kezdeményezés legújabb közös felmérésében arra keresték a választ, hogy a járvány miatt az elmúlt időszakban hónapokra otthoni munkavégzésre kényszerített alkalmazottak közül hányan tartanának ki továbbra is a home office mellett. A felmérésben részt vevő 3 ezer alkalmazott több mint felének van tapasztalata az otthoni munkavégzéssel: a járvány miatt 28 százalékuk teljesen, 26 százalékuk részben váltott át az otthoni munkára.

„A felmérésünk egyik legnagyobb meglepetése az, hogy míg a járvány kezdetén az emberek többsége pozitívan nyilatkozott a távmunkáról, a többségüknek mára elege lett belőle”

– mondta el Ivana Molnárová, a Profesia.sk ügyvezető igazgatója. Szerinte az otthonról dolgozók 54 százaléka a járvány után legszívesebben a kombinált munkavállalást részesítené előnyben, vagyis úgy dolgoznának otthonról, hogy időnként bejárnának a munkahelyükre is. Az emberek 38 százaléka teljesen búcsút intene a távmunkának, vagyis naponta bejárna a munkahelyére, és csak a 8 százalékuk ragaszkodna továbbra is a kizárólag otthonról elvégzett munkához. „A szlovákiai felmérés megerősítette a külföldi trendeket, amelyek szerint fokozatosan a hibrid munkavállalás válik dominánssá, kombinálva az otthoni és a munkahelyi munkát” – tette hozzá Ľuba Fabryová, az Open HR fórum társalapítója.

Jelentős különbségek vannak azonban az egyes korosztályok és régiók között. „Míg az 50 és 59 év közöttiek többsége inkább teljes mértékben visszatérne a munkahelyére, a 30 és 39 közöttiek körében az átlagosnál nagyobb a home office mellett kardoskodók aránya” – nyilatkozta Molnárová. Regionális szempontból itt is jelentős különbség van Pozsony és az ország többi része között. Míg Pozsonyban a megkérdezettek csupán 15 százaléka térne vissza minden egyes napra a munkahelyére, az ország többi régiójában ezek aránya nagyjából 45 százalék körül mozog. Ez utóbbi Molnárová szerint elsősorban azzal magyarázható, hogy Pozsonyban nagyobb az olyan adminisztratív dolgozók száma, akik otthonról is képesek ellátni a feladataikat. Ezt a felmérésük is alátámasztja, amely szerint az ország többi régiójában mért 56 százalékos átlaggal szemben Pozsonyban a megkérdezettek 81 százalékának van már tapasztalata a távmunkával.