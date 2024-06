Pellegrini karrierje: kivárta, míg elfogytak előle

Az olasz gyökerekkel is rendelkező Pellegrini 1975. október 6-án született Besztercebányán, az ottani Bél Mátyás Egyetemen szerzett pénzügyi szakirányú diplomát, majd a Kassai Műszaki Egyetemen is tanult. Már fiatalon nagy ambíciókkal rendelkezett, egy interjúban elmondta, a gimnáziumban is magas állami pozícióról álmodott. „Öltönyben fogok járni, és úgy érzem, megkülönböztető jelzésű autóval fognak hordozni, de ez nem egy mentő lesz” – idézte a gimnáziumban tett kijelentéseit Pellegrini.

A „fekete munka”

Az új államfő politikai karrierje a Smerben kezdődött, 2002-ben 26 évesen indult először a párt listáján a parlamenti választáson, de nem jutott be. A 2006-os választáson aztán mandátumot szerzett, az első Fico-kormány mögötti parlamenti frakció tagja lett. Itt ő is gyakran azt a szerepet töltötte be, ami a kevésbé ismert, vagy kezdő képviselőknek jut, vagyis ún. salátatörvényeket nyújtott be. Ennek lényege, hogy egy intézkedést az adott témával össze nem függő törvényhez benyújtott módosító javaslatként visznek át. Általában ezt akkor alkalmazzák, ha a kormányzat el akarja rejteni az adott intézkedés törvénybe foglalását, vagy meg akarják kerülni a rendes jogalkotási eljárás garantálta véleményezési eljárást. Az ilyen, nehezen védhető indítványok előterjesztését a szlovák politikai zsargonban „fekete munkának” nevezik. Az ilyen közvetett törvénymódosítást egyébként a jogszabályok tiltják, de ennek ellenére ezzel gyakorlatilag minden kormánykoalíció élt. Pellegrini elsősorban besztercebányai barátja, Ľubomír Vážny smeres közlekedési miniszternek segített ilyen salátatörvények benyújtásával. Az autópálya-építéshez szükséges ingatlanok kisajátításáról szóló ilyen módon beadott, majd elfogadott törvénymódosítást egyébként az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte.

A pezsgősdoboz

Pellegrini 2010-ben a Smer listáján indulva újra mandátumot szerez, ekkor, a Radičová-kormány idején a párt rövid időre ellenzékbe vonul, majd a 2012-es előre hozott parlamenti választáson ugyancsak Robert Fico pártjának jelöltjeként jut a törvényhozásba. Megalakul az egyszínű Smer-kormány, Pellegrini pedig a végrehajtó hatalomba, konkrétan a pénzügyminisztériumba kerül államtitkárként. Ebből az időből származik a nevéhez kötődő talán legismertebb botrány is, egy korrupciós ügy, amelyben a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) is nyomozást indított. Ketten, František Imrecze, Michal Suchoba is azt vallották, Pellegrini 150 ezer euró kenőpénzt fogadott el egy Crystal márkájú luxuspezsgő dobozában azért, hogy a virtuális kasszagépek bevezetését segítő törvénymódosítást kezdeményezzen. A pénzt a vallomások szerint Miroslav Výboh oligarcha adta át, akit ezért perbe is fogtak. Pellegrini tagadja, hogy az ellene irányuló gyanú valóságra épülne, eddig nem is emeltek vádat ellene. Most pedig, míg államfői hivatalában van, mentelmi joggal rendelkezik, ezért korrupcióért akkor sem ítélhető el, ha a bűncselekmény bebizonyosodna.

Aki vár, míg elfogynak előle

Pellegrini pályája ezt követően töretlenül ívelt felfelé. Még ugyanezen kormányban Dušan Čaplovič (Smer) lemondása után 2014 júliusában oktatási miniszterré nevezték ki. A tárcánál jelentős szervezeti változásokat kezdeményezett. Azonban már ugyanazon év novemberében visszakerül a parlamentbe, a törvényhozás házelnökévé nevezik ki, mivel Pavol Paška (Smer) a túlárazott CT-gépek ügye után távozni kényszerül ebből a tisztségből. Ezzel Pellegrini a második legmagasabb közjogi méltóság tisztségét tölti be.

#AllForJan

A 2016-os parlamenti választáson újra mandátumot szerez és a megalakuló Smer–SNS–Híd koalíció nyomán felálló Fico-kormányban a befektetésekért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettesi tisztséget kapja meg. Két, viszonylag eseménytelen év után az országban politikai válság robban ki, miután kiderül, Ján Kuciak tényfeltáró újságírót és jegyesét, Martina Kušnírovát meggyilkolták. Robert Fico miniszterelnöknek le kell mondania, míg Pellegrini 2018. március 22-én kormányfői kinevezést kap. Ezzel a harmadik legmagasabb közjogi méltóság tisztségébe kerül. Ebben az időszakban a bulvársajtóban nagy port kavart egy eset, amikor Pellegrini zsebéből a Híd koalíciós párt elnökével, Bugár Bélával tartott közös sajtótájékoztatón egy furcsa, fehér színű, apró tasak esett ki. „Én még az életben nem láttam egy csomag kokaint sem” – nyilatkozta az ügyre reagálva Pellegrini azzal, valójában egy apró papírtasakban lévő fogpiszkálóról volt szó.

Magyar ügyek

Pellegrini nevéhez a miniszterelnöki tisztségben eltöltött idő során kötődik az a két ügy, amelyekben kifejezetten a szlovákiai magyarokat érintő témákkal konfrontálódott. 2018 nyarán az felső-csallóközi Nagyszarván élő szlovák szülők helyhiány miatt nem tudták beíratni gyerekeiket a somorjai alapiskolába. Ezért azt követelték, hogy a nagyszarvai önkormányzat helyben biztosítson szlovák oktatást, amit azonban a magyar település képviselő-testülete elutasított. A településre beköltöző szlovák családok néhány iskolakezdő gyerekéről volt szó. Ennyi elsőssel egy szlovák iskola nem lett volna fenntartható. Az önkormányzat a bősi szlovák iskolát ajánlotta a szülőknek. Az ügybe váratlanul beavatkozott Pellegrini is. Kijelentette, soha nem fogja tolerálni a nagyszarvaihoz hasonló helyzeteket. Egyben utasította az oktatási minisztériumot, oldja meg a helyzetet. 2019 januárjában pedig úgy módosították a közoktatási törvényt, hogy ha a helyi önkormányzatok nem tudnak az iskolanyitásról megállapodni, akkor az oktatási intézményt az állam közvetlenül létrehozza. Ez pedig a magyar falvakba, városokba költöző szlovák betelepülőknek kedvez.

2018 novemberében a Kétnyelvű Dél-Szlovákia (KDSZ) mozgalom névtelen aktivistái kétnyelvűsítették a 63-as út mellett lévő irányjelző táblát, a Pozsony és Somorja magyar nevét is kiragasztották a szlovák megnevezés mellé. Pellegrini a közösségi oldalán provokációnak nevezte az akciót és a közlekedési minisztert arra kérte, azonnal távolítsák el a magyar feliratokat. „Ilyen dolgokat nem fogok tolerálni, nem engedem, hogy ilyen módon sértsék meg a törvényt és így próbáljanak minket provokálni” – írta a bejegyzésében, amit később törölt. A KDSZ sértőnek, kirekesztőnek és antidemokratikusnak nevezte Pellegrini megnyilvánulását és tiltakozott ellene.

Hlas és újra Smer

A 2020 február végén tartott parlamenti választás során Pellegrini a Smer listájának első helyéről indul és mandátumot szerez, de a Smer ellenzékbe vonul, az Igor Matovič vezette OĽaNO alakít kormányt. Nem sokkal később Pellegrini, aki ekkor már a Smer alelnöke, bejelenti, elindul a pártvezetői pozícióért, hiszen 170 ezer preferenciaszavazattal többet kapott, mint az aktuális pártelnök, Robert Fico. Az utóbbinak azonban esze ágában sem volt távozni a formáció éléről, inkább elodázta a pártban esedékes tisztújítást. Pellegrini ezért még az adott év nyarán kilépett a Smerből és megalapítja a Hlas nevű pártját. Vele tart a Smer tíz parlamenti képviselője, köztük a formáció néhány országosan ismert arca.

A 2023. szeptember végén tartott előre hozott parlamenti választás során a Hlas 14,7 százalékos eredményt ért el, amivel a harmadik legtámogatottabb párt. Pellegriniék az első helyezett Smerrel (22,94 %) és a parlamentbe épphogy bekerült SNS-szel (5,62 %) együtt megalakítják a 4. Fico-kormányt. Maga Pellegrini újra a törvényhozás házelnöke lesz.

Az elnöki palota felé

Már Smer–Hlas–SNS koalíció megalakulásakor felmerült, hogy a pártok közötti háttéralku részét képezhette, hogy Pellegrini indulhat a 2024-ben esedékes államfőválasztáson. Ezt azonban a koalíciós politikusok nyilvánosan nem erősítették meg. Pellegrini pedig a végsőkig kivárt, hogy az indulását bejelentse, csak 2024 januárjában tette ezt meg. A kormányzó másik két párt vezetője, Andrej Danko (SNS) és Robert Fico (Smer) távolságtartóan viszonyult a Hlas vezetőjének kampányához, a támogatásukról való biztosítás a koalíción belüli hatalmi harc eszközévé vált. Az államfőválasztás második fordulója előtt aztán Danko és Fico is a támogatásáról biztosította Pellegrinit.

Az államfői kampányával kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy törvénysértő módon finanszírozhatták azt, nem tudni ugyanis, honnan származik az a félmillió euró, amelyből Pellegrini népszerűsítését fizették. Ráadásul a pénz a transzparens számlára a vonatkozó határidő után futott be. A Transparency International Slovensko (TIS) pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a Hlas elnökének óriásplakátjai gyanúsan olcsóak voltak. Az ilyen ügyeket a belügyminisztériumnak kellene kivizsgálnia, amelyet azonban a Hlas politikusa, Matúš Šutaj Eštok vezet.

A párt finanszírozása körül is akadtak furcsaságok. Tartós egészségkárosodással élő személyek adományoztak a Hlasnak több ezer eurót, egy vállalkozó, aki a bíróság előtt arról beszélt, csak alacsony összegű tartásdíjat tud fizetni a gyermeke után, 110 ezer eurót ajándékozott a pártnak. Pellegrini mindezek ellenére megnyerte az államfőválasztást, ellenfelét, Ivan Korčokot ugyanis igyekeztek „háborús uszítóként” beállítani.

Luxus és magánélet

Pellegrini magánéletéről is többször írt a sajtó. Kiderült ugyanis, hogy a főváros Vereknye városrészében egy kisebb villában lakik, amely a Hlas képviselőjének, Peter Náhliknak a tulajdonában van. Az ingatlant a képviselő csak az ügy kirobbanása után tüntette fel a vagyonnyilatkozatában. Pellegrini korábban Pozsony belvárosában egy, a Zuckermandel luxusnegyedben lévő lakásban lakott. Azt azonban, hogy honnan volt erre pénze, nem tudta kétségeket kizáróan megmagyarázni.

A világjárvány idején érvényben lévő kijárási tilalom idején pedig egy luxusöltönyöket áruló boltban fotózták le. 2020 februárjában a Plus 7 dní bulvárlapnak adott egy interjút, amelyben azt a kérdést kapta, homoszexuális-e vagy sem. Pellegrini azt válaszolta, nem meleg. Azonban a beszélgetés után Pellegrini megpróbálta megakadályozni, hogy az interjú megjelenjen. Később ugyan a lap közölte a szöveget, de a szóban forgó kérdést a Denník N információi szerint a kiadó, a News and Media Holding utasítására kivágták belőle. Emiatt a lap főszerkesztője távozott a posztjáról, majd a beszélgetést készítő újságíró is elhagyta a szerkesztőséget.