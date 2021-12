Orbán a földvásárlásokról: Hegernek igaza van!

A magyar miniszterelnök a sajtótájékoztatóján arra is kitért, Szlovákia aggályokat támasztott a magyar állam földvásárlási szándékával kapcsolatban. Erről Orbán azt mondta, „be kellett látnom, hogy a szlovák miniszterelnöknek igaza van” – utalt arra, hogy ebben az esetben nem magyar vállalatok vagy magánszemélyek vásároltak volna földet Szlovákiában (amit az EU-s jog lehetővé tesz), hanem a kormány akart ilyen ingatlanokat megszerezni. „Azt kérte tőlem a szlovák miniszterelnök, értsem meg, hogy a magyar állam ne vegyen már így földet” – idézte Orbán Eduard Heger (OĽaNO) kérését azzal, hogy természetesen más esetről van szó, ha szlovákiai vagy magyarországi magánemberek szeretnének ilyen ingatlant vásárolni a másik ország területén.



Orbán arról is beszélt, hogy a magyar állam miért vásárolt értékes műemlékingatlanokat. „Az ingatlanvásárlási tervekről magyar kormány nem tett le, és meg is vásárolt több ilyen ingatlant” – mondta Orbán. Hozzátette, a magyar kormánynak ezzel az a célja, hogy konzulátusokat létesítsen és támogassa a határon túli magyarokat, a szlovákiai magyar kulturális intézményeket.



Ahogy arról beszámoltunk, a szlovák külügy azonban kérdéseket tett fel a szóban forgó műemléképületek megvásárlásának céljára vonatkozóan. A szlovák külügyminiszter, Ivan Korčok (SaS-jelölt) a napokban arról beszélt, hogy még mindig nem kaptak válaszokat arra, hogy a magyar állam milyen céllal vette meg ezeket az épületeket. „A mai napig ezt nem zártuk le” – mondta Korčok.

