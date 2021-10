A magyar kormány titokban vásárolt szlovákiai ingatlanokat

Kassa belvárosában, a Szent Erzsébet-dóm tőszomszédságában lévő műemlék épületet idén január 11-én vásárolta meg egy Manevi nevű cég. A vállalat a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tulajdonát képezi. Az alapítványt a magyar kormány hozta létre, majd közel 44 millió euró értékben juttatott neki állami tulajdonban lévő cégek, a Manevi és a Comitatus-energia részvényeit. Olyan állami vállalatokról van szó, amelyek a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium portfóliójába tartoztak. A tranzakció után ugyanis a két céget már nem tartják nyilván a magyar külügyminisztérium által kezelt vállalatok listájában. Ennek ellenére a két céget kezelő alapítvány kuratóriumában Fidesz-közeli személyek ülnek, az intézményt pedig Magyar Levente helyettes magyar külügyminiszter vezeti, írja az ICJK.

Idén februárban ugyancsak a Manevi tulajdonába került a pozsonyi Nyerges utcában (Sedlárska ulica) és a Védcölöp utcában (Palisády) egy-egy értékes ingatlan. A magyar nagykövetség és a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete egykori épületéről van szó. Hasonlóképpen Trencséntyeplic városában a Vlára fürdőház is a Manevi tulajdonába került.

A szlovákiai hídfőállás

A magyar cégnek van egy szlovákiai leányvállalata is, a Manevi SK s.r.o., amelynek Dunaszerdahelyen van a bejegyzett székhelye. Ez utóbbinak egy magyar állampolgár, Kőváry Dénes a vezetője, és Rigó Tibor dunaszerdahelyi vállalkozó az igazgatója. Az ICJK aziránt érdeklődött volna az illetőknél, hogy mi lesz az épületek sorsa, terveznek-e még további ingatlanokat vásárolni, de nem tudta felvenni velük a kapcsolatot.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a közelmúltban nagyszabású feltárási munkálatok kezdődtek az ipolysági katolikus templom közvetlen közelében lévő egykori premontrei kolostor területén. Az Árpád-kori alapokkal rendelkező épületet külső forrás bevonásával a Sine Metu Polgári Társulás vásárolta meg, amelyet a Szövetség elnökségi tagja, Orosz Örs vezet. Orosz a közösségi oldalán tavaly decemberben számolt be róla, hogy a jobb sorsra érdemes ingatlant a Bazoš adok-veszek oldalon lévő hirdetésben találták. Az ICJK most kiderítette, az ingatlan idén márciusban a fent említett Manevi SK tulajdonába került. A Sine Metu Polgári Társulás idén augusztusban tájékoztatott arról, hogy a Manevi SK „befektetőként” szerepel a kolostor felújítási és hasznosítási projektjében. A kolostorról szóló riportunkban Zachar Pál, aki ugyancsak a Szövetség politikusa, a befektető képviselőjeként nyilatkozott lapunknak.

Közvetlen tulajdon

A Korzár napilap még a nyár folyamán írt arról, hogy a magyar állam két kassai műemlék épületet is megvásárolt. Egy régi polgári házról, illetve a Csáky-Dessewffy-palotáról van szó. Az utóbbiban egy ideig a Szlovák Alkotmánybíróság is székelt. A két épület együttes értéke 3-4 millió euró is lehet. Az ICJK szerint a két ingatlan a magyar külügyminisztérium tulajdonában van, de a tárca egy további kassai épületet is tulajdonol. A Sme napilap szerint a magyar állam Besztercebányán és Tornalján is vásárolt egy-egy műemlék épületet.

Október elején Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter szembesítette Szijjártó Péter magyar kollégáját azzal, hogy a magyar állam a szlovák fél értesítése nélkül vásárolt ingatlanokat és magyarázatot kért tőle. Korčok azt állította, a sajtóból értesült a magyar ingatlanvásárlásokról, és azt kérte, a magyar állam hasonló lépéseibe vonják be a szlovák felet is. Az Új Szó-stúdió pénteki adásában, ahol Orosz Örs mellett a Szövetség másik két platformelnöke, Berényi József és Rigó Konrád volt a vendégünk, azt is megkérdeztük a párt politikusaitól, egyetértenek-e vagy sem Korčok kérésével. Az Összefogás platformját vezető Orosz megkerülte a válaszadást, azt álltja, a szlovák külügyminiszternek tudnia kellett az ingatlanvásárlásokról, így, ha ezt tagadja, akkor csúsztat. A Híd platformelnöke, Rigó szerint fontos, hogy a szlovák és magyar fél között információáramlás legyen az ilyen ügyekben. „Fontos, hogy tudjuk, mi az a stratégiai fejlesztés és milyen alapokon nyugszik, illetve, hogy transzparensen dőljön el, hova kerülnek a pénzek” – mondta Rigó. Berényi szerint Korčok kettős mércét alkalmaz. „Senki nem vizsgálta, hogy a dán és a holland mezőgazdasági vállalkozók kapnak-e támogatást a kormányaiktól a csallóközi, vagy mátyusföldi földvásárlásokhoz, ahol aztán sertésfarmokat hoznak létre” – mondta.

Erdélyben is bevásároltak

Az ICJK szerint a magyar állam a Manevi cégen keresztül már évekkel ezelőtt megvásárolta az erdélyi Szatmárnémeti városában lévő Pannónia Hotel épületét. Ezzel együtt a cég a 2016-os és 2017-es éves jelentése szerint nem ingatlanokkal, hanem tanácsadási szolgáltatásokkal foglalkozott. A vállalat 2019-től kezdve további erdélyi ingatlanokra tett szert. Megvásárolta a Nagykároly városában lévő Albina Bank épületét, Máramarossziget városában a Korona Hotel épületét, idén májusban a zsibói Wesselényi-kastélyt is. Hasonlóképpen a horvátországi Eszék városában is vettek egy ingatlant. A cégnek egyébként Szerbiában is van leányvállalata, de az ICJK egyelőre nem talált ottani épületvásárlásokra utaló nyomokat.