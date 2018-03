Olasz ügyészség: figyelmeztettük Pozsonyt a ´Ndrangheta szlovákiai tevékenységére

Pozsony | Néhány hete az olasz rendőrség figyelmeztette a szlovák hatóságokat egy calabriai csoport gyanús tevékenységére Szlovákiában – tájékoztatott tegnap több olasz napilap.

Azokra a személyekre hívták fel a figyelmet, akiket a héten Ján Kuciak újságíró és barátnője, Martina Kušnírová meggyilkolása kapcsán tartóztattak le. Hétfőn dönthetnek a nemzetközi nyomozócsoport összeállításáról.

A kivégzett oknyomozó újságíró hozzátartozóinak jogi képviseletét tegnap Daniel Lipšic volt parlamenti képviselő vállalta, a nyomozati aktát egyelőre nem volt lehetősége áttanulmányozni. „Meggyőződésem, hogy még mindig léteznek olyan személyek, akár a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségben, akár a speciális ügyészségen, akiknek őszinte érdekük mielőbb kivizsgálni ezt a gyilkosságot” – mondta Lipšic. Meggyőződése, hogy ha az esettel nemzetközi nyomozócsoport foglalkozna, az emberek még jobban bíznának az eljárásban. „Helyénvaló, hogy a rendőrség minden lehetséges forgatókönyvet vizsgál, kérdés csupán az, hogy ha az olasz szálról már hétfőn megjelentek információk, volt-e egyáltalán értelme a csütörtöki razziának” – vetette föl Lipšic a keletszlovákiai letartóztatásokkal kapcsolatban.

Külföldi segítség

Az országban már most is segítik a szlovák hatóságok munkáját külföldi szakértők. Nem nyomozók vagy ügyészek, hanem olyan bűnügyi szakértők, akik különböző bizonyítékok kiértékelésében, elemzésében segítenek a rendőröknek. A szlovák jogszabályok tiltják, hogy az országban elkövetett bűncselekmények ügyében például az amerikai FBI vagy az angol Scotland Yard nyomozzon; a tilalom viszont nem vonatkozik a nemzetközi nyomozócsoportokra. A nemzetközi csoport összeállítását a felügyelő ügyésznek vagy a nyomozónak kellene kérvényeznie, létrehozását az igazságügyi miniszter hagyná jóvá, a megalakításáról szóló egyezményt a főügyészségen kellene aláírni. Rendszerint olyankor kérik ilyen csoport összeállítását, amikor a nyomozáshoz számos információra van szükség a külföldi hatóságoktól. A Denník N napilap információi szerint a felügyelő ügyész hétfőn mutatja be a Főügyészségen az eddigi vizsgálat eredményét, s elárulja, hogy szüksége van-e a nemzetközi nyomozócsoportra, vagy sem.

Tegnap este az Európai Parlament (EP) közölte, nyolctagú csoportot küld Szlovákiába a Kuciak-gyilkosság kapcsán. A csoport az EP pénzügyi és emberi jogi bizottságának tagjaiból áll össze.

Volt figyelmeztetés

Franco Roberti volt olasz ügyész az olaszországi közszolgálati rádiónak tegnap elárulta, hogy korábban felhívták a szlovák hatóságok figyelmét az olasz maffiára. „Küldtünk a pozsonyi hatóságoknak figyelmeztetést, sajnos, nem vették figyelembe” – mondta Roberti. Az alvilág tevékenységével foglalkozó olasz ügyészség hivatalosan is figyelmeztette az európai rendőrségek ernyőszervezetét, az Europolt és a szlovák rendőrséget, hogy figyeljék a héten letartóztatott olasz csoport tagjainak tevékenységét.

Tegnapi lapzártáig annyit sikerült kideríteni Andrea Predajňovától, a szlovák Főügyészség szóvivőjétől, hogy Jaromír Čižnár főügyésznek nincsenek információi erről a figyelmeztetésről, ám megvizsgálja, hogy ha megkapták a hatóságok, mennyit foglalkoztak vele.

Nagyot hibáztak

Nicola Gratteri maffiaellenes olasz államügyész szerint nem meglepő, hogy a 'Ndrangheta bűnszervezet megvetette a lábát Szlovákiában. Gratteri az olasz sajtóban hangsúlyozta, hogy a dél-olaszországi szervezett bűnözés már legalább húsz éve jelen van Európa keleti államaiban, ahol befekteti és tisztára mossa az elsősorban drogkereskedelemből származó bevételeit. Meglepetés az ügyész szerint Kuciak és barátnője – Olaszországban is nagy visszhangot kiváltó – meggyilkolása, mivel ezzel a bűnszervezet túlságosan is felhívta magára a figyelmet. „A 'Ndrangheta Duisburg óta nem hibázott ekkorát” – mondta az ügyész arra a németországi városra utalva, amelynek egyik olasz pizzériájában 2007-ben délolasz klánok tagjai számoltak le egymással, a vérengzésnek hat áldozata volt.

Gratteri egyébként évtizedek óta a 'Ndrangheta területének számító, dél-olaszországi Calabria maffiaellenes ügyészségét vezeti, és ezért védelem alatt is él. Ahogyan Roberto Saviano olasz újságíró, író is, mióta 2006-ban megjelent a nápolyi camorra bűnszervezetéről írt, Gomorra című könyve. Kuciak meggyilkolása kapcsán tegnap Saviano is nyilatkozott a La Repubblica című napilapnak, s hangsúlyozta, hogy a 'Ndrangheta most először ölt meg újságírót.

A szlovákiai gyilkosság nem illik a dél-olaszországi bűnszervezet „hagyományos” megfélemlítési módszereihez, ezért az olasz újságíró nem zárta ki, hogy az olasz klánok csak megrendelték Kuciak elhallgattatását, de a gyilkosságot kelet-európai bérgyilkosok hajtották végre.

Olaszországban egyébként a második világháború óta 28 újságírót öltek meg bűnszervezetek, a legtöbbet a hírhedt szicíliai maffia. Jelenleg 15 olasz újságíró él a hatóságok védelme alatt.