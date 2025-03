Történelmi siker! Kupagyőztes a HC DAC! (GALÉRIA)

A tizennégyszeres győztes nagymihályi Iuventa az utóbbi három évben a HC DAC csapatával találkozott a kupadöntőben, de a szerdahelyieknek egyszer sem sikerült legyőzni rutinosabb ellenfelüket. 2022-ben 23:21-re, 2023-ban 25:23-ra míg tavaly 27:23-ra győzött a Michalovce.

A két csapat az idei szezonban eddig mindössze egyszer találkozott egymással. A csallóköziek novemberben hazai pályán 26:24-re győzték le nagy ellenfelüket bajnokin. A mostani finálé után pedig két héttel, március 15-én a keleti végeken játszik majd a két csapat. Az a találkozó a MOL Liga bajnoki címe miatt lehet sorsdöntő. A nagymihályiak ráadásul még egy fronton versenyben vannak, hiszen az Európa-kupa elődöntőjében is érdekeltek.

A Szlovák Kézilabda-szövetség (SZH) szuperdöntőként harangozta be a szombati napot, hiszen a nők után a férfiak kupadöntőjére (Považská Bystrica–Prešov) is sor kerül a nagyszombati sportcsarnokban. A dunaszerdahelyiek buszos utazást is szerveztek, amelyre 60 szurkoló jelentkezett, valamint a sárga-kékek utánpótlás játékosai közül is sokan csatlakoztak a drukkerekhez, akiknek egy további része autóval érkezett a helyszínre.

A szervezés a SZH részéről ezúttal is hagyott kívánnivalót maga után, legalábbis ami az újságírói beléptetést és elhelyezést illeti. Végül a bevonulásra készülő játékozok között szlalomozva megkaptuk a belépéshez szükséges akkreditációinkat és még éppen időben találtunk helyet magunknak a lelátón, méghozzá a legjobb helyen, a dunaszerdahelyi szurkolótábor mögött.

Az első gólt a HC DAC szerezte méghozzá Erika Rajnohová révén, majd megszületett Magera Noémi első védése is.

A 4. perc végére már 3:0-ra vezettek a csallóköziek, a nagymihályiak nem tudták időben felvenni a mérkőzés ritmusát, így nem volt meglepő, hogy a találkozó negyedik gólját is Debre Viktor csapata lőtte, az Iuventa edzőj pedig időt kért.

A rövid szünet után megszületett a Michalovce első két gólja. A hangulatról elsősorban a szerdahelyi szurkolók gondoskodtak, bár keletről is érkezett egy maroknyi szurkolótábor, de nem volt esélyük megnyerni a hangpárbajt. A két gyors találat úgy tűnt nem törte meg Pénzes Mónikáék lendületét, akik folytatták hatékony támadójátékukat, de a címvédő egyre inkább bemelegedett és felzárkózott.