MKP és Gyimesi: Klus kérjen bocsánatot a kaukázusi párhuzamért

Forró Krisztián, az MKP elnöke a hétfői sajtótájékoztatóján elfogadhatatlannak nevezte Klusnak a szlovákiai magyarokról tett kijelentéseit és bocsánatkérést követel.

„Elfogadhatatlan és felháborító, hogy a kormány külügyi államtitkára biztonsági kockázatnak nevezi a Szlovákiában élő magyarokat. Elfogadhatatlan, hogy a mintegy 10 százalékot kitevő közösségünkről ilyen hangnemben beszéljen. Ezért a leghatározottabban felszólítjuk, kérjen elnézést a kijelentéseiért”

– mondta Forró. Kérdésünkre, hogy a bocsánatkérés elmaradása esetén kérik-e majd a kormánytól Klus menesztését, Forró kitérően válaszolt. „Továbbra is szeretnénk hangsúlyozni, hogy ő a Szlovák Köztársaság államtitkára, amelyben pedig magyarok is élnek és reméljük, hogy így áll majd a közösségünkhöz” – válaszolta Forró arra a kérdésünkre, mit tesznek akkor, ha Klus nem kér bocsánatot.

Az államtitkár még február 24-én a TA3 hírtelevízió politikai vitaműsorában beszélt arról, azért nem akarták megengedni, hogy a Szlovákia területén élő polgárok, így a szlovákiai magyarok érzelmi vagy kulturális kötődés alapján felvehessék egy másik ország állampolgárságát, mert az olyan problémákat okozna, mint Kelet-Ukrajnában, Dél-Oszétiában és Abháziában. Mindhárom esetben arról van szó, hogy Oroszország az említett régiókban élő polgárok egy jelentős részét valamilyen módon magához tartozónak vagy állampolgárának tartja, amire hivatkozva aztán fegyveresen is támogatta az érintett térségek kiszakadását Ukrajnából és Grúziából. Klus kijelentését Szíjjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter provokációnak nevezte.

Az éppen folyamatban lévő kormányválságra utalva az MKP elnöke arról beszélt, szerinte most nem a kormánypozíciók újraosztásával, hanem a járványhelyzet kezelésével kell foglalkozni. Forró egyben megköszönte a magyar kormánynak, hogy a lélegeztetőgépeket küldött a dél-szlovákiai kórházakba. Újságírói kérdésre elmondta, a lélegeztetőgépek szétosztását a Kukkonia Polgári Társulás végzi. Ez az intézmény Világi Oszkár dunaszerdahelyi oligarchához, a Slovnaft vezérigazgatójához köthető. Ivan Korčok (SaS jelölt) külügyminiszter egyébként a tagnapi sajtótájékoztató után a közösségi oldalán megköszönte Magyarországnak, hogy lélegeztetőgépekkel segíti a szlovák egészségügyet.

Gyimesi: Mondjanak le!

A sajtótájékoztatón Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője szintén Klust kritizálta. Szerinte elfogadhatatlan, hogy az államtitkár biztonsági kockázatnak nevezte a szlovákiai magyarokat csak azért, mert közülük néhányan a magyar állampolgárságot is fel szeretnék venni. Hozzátette, Korčoktól és Klustól is azt várja, kérjenek bocsánatot a szlovákiai magyaroktól, és mondjanak le a tisztségükről. „Én csak egyfajta kormányátalakítást tudok támogatni. Mégpedig azt, ha a kormányból elmegy Richard Sulík, Korčok és Klus is” – nyilatkozta a képviselő a folyamatban lévő kormányválságra utalva.

Gyimesi visszautasította Korčok által korábban megfogalmazott kritikát is, amellyel azért illette őt, mert a képviselő a külügy tudta nélkül tárgyalt Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszterrel. Szerinte az egyeztetés során csak köszönetet mondott a magyar tárcavezetőnek a lélegeztetőgépekért, és azért, mert a magyar külügy segített a szlovák miniszterelnöknek beszerezni az orosz Szputnyik V-vakcinát. Kiemelte, hozzávetőlegesen 10 különböző témában beszélt a magyar tárcavezetővel, ennek keretében mondta el a véleményét arról is, hogy a szlovák kormány miként akarja módosítani az állampolgársági törvényt.

Korčok a múlt héten a közösségi oldalán magyarul is közzétette azt a bejegyzését, amelyben Gyimesi és Szijjártó találkozójára reagált és bírálta a képviselőt. Szerinte Gyimesi és a magyar miniszter minden határt túlléptek, amikor az állampolgársági törvényről Komáromban tárgyaltak. „Miközben az állampolgárságról szóló törvény nem képezi kétoldalú kapcsolataink tárgyát. Gyimesi György képviselő pedig nem rendelkezik semmilyen mandátummal az ilyen jellegű tárgyalásokhoz” – írta Korčok. A belügyminisztérium által kidolgozott törvénymódosító javaslat nem állítaná helyre a 2010 előtti ún. szlovák ellentörvény előtti állapotot, amikor még szabadon fel lehetett venni bármelyik ország állampolgárságát. A kormány által jóváhagyott törvénytervezet szerint legalább öt évig kell igazoltan egy másik ország területén élni, hogy fel lehessen venni annak állampolgárságát a szlovák elveszítése nélkül. Ha valaki Szlovákiában élve venné fel egy másik ország állampolgárságát, továbbra is megfosztják a szlovák útlevelétől.

Gyimesitől azt is megkérdeztük, miért nem saját pártján belül próbálta átültetni, a kettős állampolgárság újbóli szabaddá tételét, hiszen a belügyminiszter, Roman Mikulec és a miniszterelnök, Igor Matovič is az OĽaNO tagja. A képviselő erre azzal válaszolt, hogy Korčok elképzelését ültette át a belügyi tárca, és hozzátette, az OĽaNO korábban egy megengedőbb változatot szeretett volna a kormányprogramban rögzíteni. Matovič egyébként a mostani, szigorú javaslatot annak bemutatásakor egy „értelmes kompromisszumnak” nevezte azt, és szerinte a kettős állampolgárság teljes tiltása, de teljes szabaddá tétele sem jelent megoldást.

Berényi Korčokkal beszélt

A hétfői sajtótájékoztatón Berényi József, az MKP alelnöke elmondta, támogatnak minden olyan kezdeményezést, amely az állampolgársági törvény további módosítását, a kettős állampolgárság újra szabaddá tételét célozzák. Ugyanakkor nem látja esélyét annak, hogy a Szlovákiában élő magyarok számára kedvező változatot fogadjanak el, hiszen a kormányprogramban a mostani szigorú variáns szerepel. Hozzátette azonban, amennyiben a most beadott törvényjavaslatot lényegi módosítás nélkül elfogadná a parlament, akkor az államfő, Zuzana Čaputová magyar tanácsadóihoz fordulnak, hogy közvetítsék az elnöknek a kérésüket és az államfő vétózza meg törvényt. Ha pedig a jogszabály ennek éllenére a hatályba lépne, akkor az Alkotmánybírósághoz szeretnének fordulni. Berényi arról is beszélt, a múlt héten pénteken találkozott Korčokkal, de az egyeztetés konkrét eredményeiről a sajtótájékoztatón nem számolt be. Csak annyit mondott, bízik benne, hogy a miniszter a jövőben óvatosabb szóhasználatot választ.

Klus: Hamisan vádolnak

Az államtitkár az MKP és Gyimesi által megfogalmazott vádakra egy terjedelmes közleményben reagált. Klus azt írja a képviselő szándékosan nemzetiségi feszültséget szít, és veszélyes hazugságokat terjeszt, de szerinte Gyimesi a kormányprogramot és a koalíciós egyezményt is megsérti. „Soha nem neveztem a szlovákiai magyarokat biztonsági kockázatnak” – jelenti ki, és szerinte szavait a szövegkörnyezetből kiragadva félreértelmezték. Úgy gondolja, az állampolgárság „szó szerinti osztogatása” nyomán kialakult nacionalista támadások szolgáltak a múltban az említett régiókban arra, hogy előkészítsék az olyan komoly helyzetet, amellyel ma Ukrajnának, Grúziának és Moldovának is szembe kell néznie. „A fenyegetés, amelyről beszéltem abban áll, hogy a «saját polgárok» védelme az említett országokban komoly politikai feszültségre, a szuverenitás és a területi egység megsértésére, de akár fegyveres konfliktusra szolgáltatott ürügyet” – nyilatkozta Klus, és hozzáteszi az állampolgárságot ezért kötik az adott országhoz való élő viszony meglétéhez. Klus szerint a történelmi, kulturális, nyelvi kötődés azonban nem ilyen. „Természetesen, ha az élő viszony ilyen meghatározása bárkit, különösen a szlovákiai magyarokat megsértett volna, akkor bocsánatot kérek” – teszi hozzá az államtitkár, és arról is ír, a kérdéses törvénymódosítást Gyimesi pártja, az OĽaNO nyújtotta be.

Klus kiemeli, fontos számára, hogy Szlovákia és Magyarország kapcsolata a lehető legjobb legyen. Ugyanakkor kitart amellett, hogy az állampolgársági törvény Szlovákia belügye. „A feladataim közé tartozik, hogy védjem Szlovákia érdekeit és szuverenitását, és nyíltan megnevezzem, ha valaki bele akar avatkozni a belügyeinkbe” – nyilatkozta az államtitkár.