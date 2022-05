Mi lesz Szlovákiával az ukrajnai gázszállítás korlátozása után? A szakértő válaszolt!

Nehéz idők jönnek? Szerdán leállt az Ukrajnában lévő szohranovkai csatlakozási ponton való gázszállítás. A háború kezdete óta ez az első eset, hogy Szlovákiát is érintő korlátozás jelentkezett. Mit mond minderről a szakértő?

A gazdasági minisztérium egyelőre nem aggódik a kialakult helyzet miatt. „A gáz Szlovákiába a meghatározott mennyiségben és a jelenleg érvényes szerződések szerint érkezik. Ukrajnában a térségben jelentkező szituáció következtében egy csatlakozási pontot zártak le, a másik azonban továbbra is üzemel” – közölte a minisztérium sajtóosztálya. „Tehát, nincs ok az aggodalmakra, a helyzet stabil, gázból van elég és folytatódik a készletek feltöltése a fűtési szezonra” – hangsúlyozta Richard Sulík gazdasági miniszter. Hozzátette, hogy az olaj terén is hasonlóan változatlan a helyzet.

Karol Hirman energetikai szakértő szerint a szohranovkai pont leállása miatt az orosz fél a felelős. „Az oroszok elfoglalták ezt a csatlakozási pontot. Az ukránok elvesztették felette az irányítást, és egyszerűen nem tudják biztosítani a gáz elszállítását Európába” – közölte. „Végül az ukránok felajánlottak egy megoldást, hogy egy másik pontra helyezzék át a folyamatokat, amely még hozzájuk tartozik. Ennek elfogadása már a Gazprom és Putyin felelőssége” – mondta, hozzátéve, hogy Szlovákiának mindenekelőtt a lengyel hálózattal való összeköttetés befejezésével kapcsolatos hazai feladatát kell teljesítenie.

