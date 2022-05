Már zajlanak a fejlesztések a hamarosan nyíló Bory Kórházban

Ha minden a tervek szerint halad, a Penta befektetési csoport tulajdonába tartozó Bory Kórház már 2023-ban fogadhatja a betegeket. Korábban ugyan felmerült, hogy az állam felvásárolja a készülő intézményt, de Vladimír Lengvarský (OĽANO) egészségügyi miniszter szerint erre nem kerül sor. Pozsonyban épül egy államilag finanszírozott intézmény, a Rázsochy Kórház is, de ha a minisztérium az uniós helyreállítási alap forrásait használja fel, jó esetben akkor is csak 2026-ra fejezik be. Hogy pontosan mi lesz a készülő állami kórház sorsa, továbbra is kérdéses.

Egyágyas szobák

A Bory Kórház vezetése modern, 21. századi technológiát és kényelmes elszállásolást ígér a betegek számára. A szerdai sajtótájékoztatójukon a nyilvánosság számára is megmutatták, hogyan néznek ki majd a szobák, és milyen berendezésekkel fogják gyógyítani a pácienseket. Az előzetes tervek alapján a kórház mintegy 400 beteg befogadására lesz képes. Mindenkinek egyágyas, külön szoba jut majd, amelyhez saját fürdőszoba is tartozik. A szülészeti szobák is úgy lesznek kialakítva, hogy a leendő anyák végig egyedül lehessenek, és ne kelljen őket átszállítani egy másik szobába a teljes kórházi ellátásuk alatt.

A Penta csoport azt ígéri, az ellátás költségét – csakúgy, mint más kórházakban – az egészségbiztosítók fogják finanszírozni, így a pácienseknek nem lesz szüksége másra, csak a biztosítókártyájukra.

M odern felszerelés

Ami a felszerelést illeti, a vezetőség szerdán írt alá egy stratégiai együttműködésről szóló, 30 millió euró értékű szerződést a Siemens Healthineers nevű céggel, amely a következő 15 évben biztosítja majd a berendezések karbantartását. Martin Hrežo, a Penta Hospitals International vezérigazgatója elmondta, már régóta együtt dolgoznak a céggel, és az eddigi pozitív tapasztalatok miatt döntöttek úgy, hogy egy szinttel emelik az együttműködést. Sonja Wehsely, a Siemens közép-kelet-európai és törökországi régiójának vezetője a páciensek elégedettsége mellett a digitalizáció fontosságát emelte ki.

Z ajlik a toborzás

A szobák kialakítása és a technikai felszerelés beszerzése mellett az alkalmazottak felvétele is zajlik. Mint kiderült, szinte már az összes kulcspozíciót betöltötték, így a kórház most a nővéreket toborozza. Összesen 440 nővért terveznek felvenni. A toborzás egészen a kórház megnyitásáig zajlik majd, sőt, azután is, hiszen fokozatosan tervezik megnyitni az egyes osztályokat. Alena Kendrick, a kórház ápolási igazgatója hangsúlyozta, elsősorban azért jelentkeznek hozzájuk, mert a nővérek valóban nővérként szeretnének dolgozni.

„Nem a szakképzett ápolók feladata, hogy a tiszta ágynemű hiányával és a rosszul kitakarított szobákkal foglalkozzanak, mi mentesítjük őket ezen feladatok alól”

– magyarázta Kendrick.

Az egészségügyi alkalmazottak toborzásával kapcsolatban felmerül a probléma, hogy Szlovákiában a gazdaságilag elmaradottabb régiókban gyakran nehéz időben hozzájutni az ellátáshoz, az új intézmény pedig csak mélyítheti a minőségbeli különbségeket. Kendrick úgy véli, sok olyan egészségügyi dolgozó van, aki elégedetlen a munkakörülményeivel és a bérezésével, ezért inkább külföldre szeretne utazni. Elmondása szerint ezeket a dolgozókat szeretnék marasztalni.

Az Új Szó kiadója, a DUEL-PRESS Kft. a Penta befektetési csoport tulajdonában van.