Lázas szilveszteri készülődés, telt házas bulik

A hegyvidéki üdülők mind megteltek az év utolsó napjára, akárcsak a déli régiók wellness szállodáinak nagy része. Pozsonyban idén is számos program közül válogathatnak a szilveszterezők, és a magyar városok is készülnek az óévbúcsúztatásra.

A hegyvidéki üdülők mind megteltek az év utolsó napjára, akárcsak a déli régiók wellness szállodáinak nagy része. Pozsonyban idén is számos program közül válogathatnak a szilveszterezők, és a magyar városok is készülnek az óévbúcsúztatásra.

Bár a városok nagy része a szilveszteri tűzijátékra szánt összeget átutalta az eperjesi gázrobbanás károsultjainak, a fővárosban megtartják a szokásos éjféli tűzijátékot. Mint mindig, ezúttal is a Dunáról, zenei aláfestés mellett lövik fel a rakétákat.

Mindez akár a Szlovák nemzeti felkelés hídjának tetejéről is élvezhető lesz, a 85 méter magasan lévő étterembe fejenként 200 euróba kerül a szilveszteri belépő. Az ár az alkoholmentes italok korlátlan fogyasztásán kívül tízlépcsős menüsorból álló vacsorát tartalmaz. Azok, akik nem terveztek ilyen sokat költeni szilveszterkor, de a fővárosban töltenék az év utolsó éjszakáját, 21.30-tól a belvárosi Hviezdoslav téren, a szabad ég alatt szórakozhatnak, ahonnan az éjféli tűzijáték is látható.

Tűzijátékkal például Vágsellyén, Tardoskedden és Udvardon is készülnek, Vágsellye önkormányzata az eperjesi tragédia áldozatait egy korábban jóváhagyott összeggel támogatta. Érsekújvár, Rimaszombat és Kassa azonban az eperjesi károsultak javára törölte az év végi tűzijátékot.

Marek Harbuľák, a hazai hotelek és éttermek egyesületének főmenedzsere lapunknak elmondta, hogy a hegyvidéki wellness hotelek és síközpontok teltházzal számolnak az év utolsó napjára. „Szabad helyeket már csak más régiókban lehet találni” – mondta Harbuľák.

Érsekújvártól Léváig

Érsekújvárban 22.30-kor nyitják meg a táncparkettet a főtéren, az utcabálon DJ Laci zenei válogatására lehet szórakozni. Január 1-jén a Camerata Budapest újévi komolyzenei koncertjére várják az érdeklődőket 18 órakor a művelődési házba.

Vágsellyén a Szentháromság téren tartják az óévbúcsúztatót 22 órától, a zenéről DJ Ervín gondoskodik, Léván a Hősök terén 22.30-kor kezdődik az óévbúcsúztató, az utcabálon DJ Olejár zenei válogatására szórakozhat a közönség. A szilveszteri tűzijátékot nem tartják meg Léván, így emlékeznek az eperjesi tragédia áldozataira.

Tardoskedden január 1-jén, éjjel háromnegyed egykor lesz tűzijáték a faluház előtt. Január 4-én sakkversenyt, január 5-én pedig kártyaversenyt rendeznek a faluházban.

Udvardon a múzeum udvarán tartják az óévbúcsúztatót DJ Zogi zenei kíséretével 23 órától, a tűzijáték fél egykor lesz. Január 4-én 17 órakor új évi koncert lesz a templomban a Szent György Kórus közreműködésével. Farkasdon rendhagyó újévi köszöntőt szerveznek hagyományteremtő szándékkal. Elmarad a tűzijáték, helyette a községháza előtti téren tábortűzzel és zenével köszöntik az új évet. Az önkormányzat pezsgővel és meleg étellel készül.

Támogatásból buli

Bár Komárom városa az óévbúcsúztatóra szánt összeget az eperjesi tragédia károsultjainak utalta át, támogatók segítségével megvalósul a közös szilveszter. Este tíz órától egy óráig fog szólni a zene, a különleges hangulatról fényfestéssel gondoskodnak.

Gyerekprogram Kassán

A város idén is két szilveszteri programmal várja az érdeklődőket, a gyerekek rendezvénye december 31-én, délelőtt tízkor kezdődik a történelmi városházán. Mesék, tánc és egy vicces varázsbemutató várja a legkisebbeket. Az óévbúcsúztató este nyolckor kezdődik az Immaculata-szoborcsoporthoz közeli téren. A közönség megtáncoltatását a Divas táncegyüttes kezdi, de fellép Nicole McCloud, Michealla és DJ Pepo is.

Tombola Szepsiben

A szepsi önkormányzat a bodollói kultúrházban rendezi az óévbúcsúztatót este héttől, a hangulatáról az All Devils együttes gondoskodik. A tizenöt eurós belépő egy pohár pezsgőt, kávét és az éjféli tombola árát tartalmazza.

Wellness szilveszter

Néveri Varagya Szilvia, a nagymegyeri Thermal Corvinus marketingese lapunknak elmondta, szilveszter táján a fürdőzők körülbelül 60 százaléka külföldről érkezik, elsősorban Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról.

A pati wellness hotel programkoordinátorától megtudtuk, idén retro szilveszterrel készülnek, de már október óta nem lehet szállást foglalni. „A szilveszteri partin azok vehetnek részt, akik legalább három éjszakát töltenek nálunk. A szállás, valamint a szilveszter este fejenként 339 euróba kerül” – nyilatkozta lapunknak a programkoordinátor azzal, hogy az egész este folyamán élő zene szórakoztatja a vendégeket.

A dunaszerdahelyi Hotel Therma bállal köszönti az új évet. A belépő fejenként 70 euró, és nem csak a hotel vendégei vehetnek részt. „A bálra minden jegy elkelt. Egész este svédasztal, tíz órától pedig korlátlan italfogyasztás várja a vendégeket” – tudta meg lapunk a hotel alkalmazottjától. (száz, mb, vp, nr, szh)