Így spórolnak a fizetéseinken a munkáltatók

A fizetésemelés szempontjából Szlovákia az elmúlt években alaposan lemaradt régiónk többi országától: míg az ezredforduló idején a szlovén és a cseh fizetésekkel együtt Szlovákiában volt a legmagasabb a nettó átlagbér, mára a sereghajtók között vagyunk – derül ki a Közpolitikai Központ (CVP) legfrissebb felméréséből. Ez utóbbi a szlovák, a cseh, a magyar, a lengyel, a szlovén, az észt, a lett és a litván bérszínvonalat hasonlította össze.

„Az eredmény: az említett országok közül az elmúlt húsz évben a szlovákiai fizetések nőttek a leglassabban, és mára a legalacsonyabbak közé tartoznak”

– mondta el Anton Marcinčin közgazdász, aki segített a régiós bérkörkép kidolgozásában. Ez utóbbihoz az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait vették alapul, és az elmúlt időszak felmérései közül az egyik legátfogóbb képet nyújtja régiónk bérszínvonaláról, nem hagyva figyelmen kívül az adóterhek és a szociális juttatások mértékét sem.

Szlovákiában a felmérés szerint az ezredforduló környékén egy négytagú család – amelyben mindkét szülő dolgozott – átlagos nettó havi bevétele 600 euró körül mozgott. Régiónkban akkor ez a második legjobb adatnak számított. Csak a szlovének előztek meg minket, és egy szinten voltunk a csehekkel. Tavalyra az említett család nettó havi bevételei ugyan 1500 euróra nőttek, időközben azonban e tekintetben Magyarország, Lengyelország, Lettország és Litvánia is utolért bennünket, a csehek, a szlovének és az észtek pedig látványosan lekörözték Szlovákiát. „Az egyes háztartások között azonban Szlovákián belül is jelentős különbségek vannak. Míg a nem házas, egyedül élő alkalmazottak bevételei a régiós átlagnál magasabbak, a négyfős családok bevételei a legalacsonyabbak közé tartoznak” – tette hozzá Marcinčin. A gyermeket nevelő családok helyzetén szerinte tovább ront az is, hogy Szlovákia a szociális juttatások szempontjából is régiónk egyik legfukarabb országának számít.