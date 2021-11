Hetven újabb halálos áldozatot követelt a koronavírus Szlovákiában, kilencezer felett az új fertőzöttek száma

Csütörtökön 26 482 mintán végezték el a tesztelést, ebből 9 331 esetben mutatták ki a betegséget PCR-tesztek segítségével – a járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma így 651 234-re emelkedett Szlovákiában. Tegnap 29 594 antigéntesztet végeztek, ezek közül 1 884 lett pozitív. A PCR-teszttel azonosított fertőzöttek közel 71, az antigénteszttel regisztrált fertőzöttek közel 72 százaléka nem kapta meg a koronavírus elleni oltást.

70-en elhunytak, a koronavírus hazai halálos áldozatainak száma ezzel 14 177-re nőtt.

Eddig 2 618 462-en kapták meg az oltás első adagját, csütörtökön 4 692-en. A vakcina második adagját 2 341 283-an kapták meg, ebből tegnap 1 363-an. Az oltóanyag harmadik dózisát tegnap 12 283-an kapták meg, eddig összesen 348 866-an.

A betegséggel összefüggésben 3 162 személyt kezelnek kórházban. 291 beteget az intenzív osztályon kezelnek, 251 lélegeztetőgépre szorul. A kórházban kezelt betegek közel 83,71 százaléka egyáltalán nem, vagy csak az oltóanyag egyetlen adagját kapta meg.

Eddig összesen 4 501 445 PCR- és 40 030 061 antigéntesztet végeztek Szlovákiában.