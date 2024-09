Fejezetek Dániából: Rendhagyó búcsú a közkedvelt igazgatónőtől (FOTÓK)

Már a folyosón kedves üzenetek fogadták, melyeket egy-egy színes papírvirág közepébe írtak. Catarina Bartling meghatódva olvasta végig őket, majd elindult a körútra, melynek első állomásán székfoglalót játszottak. Itt éppen lecsúszott az első helyről, egy harmadikos kislány nyert, de nem bánta, boldogan ment tovább kollégái, barátai gyűrűjében. Volt olyan terem, ahol sminkeltek, arcot festettek, ahol egy repülő szőnyeg várta őket, olyan is, ahol gyöngyöt fűztek. Egy asztalnál ujjlenyomatokból készült festmény, lent a földszinten pedig táncoltak és zenéltek is. Az ügyességi vetélkedőkhöz kint az udvaron gyűltek össze. A célbadobás és az autóversenyzés mellett egy viccsarok is várta őket, itt az nyert, aki a leghosszabb ideig tudta szájában tartani a vizet, miközben sorra olvasták fel neki a jobbnál jobb vicceket. Kétség kívül ez volt a legszórakoztatóbb feladat, ahonnan a legtöbben vizes pulcsival távoztak.