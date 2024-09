Elhunyt Kris Kristofferson, a „reneszánsz” countryzenész

A szerzemény tökéletesnek bizonyult az akkor negyvenes-ötvenes éveikben járó alkotóknak, akik innét vették az ötletet szupergroupjuk elnevezéséhez. Törvényen kívüliek voltak, akiknek nem csak magánemberként gyűlt meg a bajuk a hatóságokkal. A The Highwaymen tagjai közül ma már csak a 91 éves Willie Nelson él.

Kris Kristofferson az utolsó négy évben már nem lépett fel, de nem a világjárvány miatt döntött így. Én még 2017-ben hallhattam koncerten, amikor Ausztriában, a kismartoni Esterházy-kastély parkjában lépett színpadra – egy szál gitárral, majd fejére erősített szájharmonikával. Talán húsz dalt is előadott a többnyire csalódott közönségnek. Igen, a legtöbben kedveszegetten távoztak, mert a Me and Bobby McGee az első dalok között érkezett, a Help Me Make It Through the Night beleveszett az előző és következő szerzeménybe, maga a koncert pedig egyáltalán nem sikerült átütőre. A nyolcvanegy éves előadót mégis ünnep volt látni és hallani, akárcsak néhány szót váltani vele a fellépést követően.

Texasi fiatalemberként, miután leszerelt a hadseregtől, a Columbia lemezcég nashville-i stúdiójában kapott egy kvázi gondnoki állást. Ott botlott bele a countryénekes June Carterbe, akit egyből megkért, hogy juttassa el a dalait tartalmazó kazettát férjének, Johnny Cashnek. Néhány héttel később maga repült az amerikai haderő egyik helikopterével példaképének birtokára. Noha a countryikon épp nem volt otthon, később mégis felfigyelt rá: a Sunday Mornin' Comin' Down című dalából hatalmas sikert kovácsolt, de más szerzeményeit is beépítette a repertoárjába.

Legjobb és legkifejezőbb munkája, a Me and Bobby McGee című saját előadásában – mély, rekedtes hangján – talán megindítóbb, mint Janis Joplin híres tolmácsolásában.

A William Blake verseiért rajongó, élete végén félrediagnosztizált Lyme-kórban szenvedő dalszerző és előadó színészként is bizonyított: a Pat Garrett és Billy, a kölyök című westernben a fiatal vadnyugati pisztolyhősként, a Csillag születikben ismert énekesként, aki beleszeret Barbra Streisandba, a Penge filmekben pedig a címszereplő mentoraként. Oscar-díjra is jelölték, a Dalszerző című filmszatíra zenéjéért.