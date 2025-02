Hét évvel a Kuciak-gyilkosság után: igazság helyett visszarendeződés?

Mi az irány?

2023-ban Szlovákia ismét bizalmat szavazott Robert Fico pártjának, a Smernek, amelynek politikai öröksége szorosan összekapcsolódik a Kuciak-gyilkosság idején tapasztalt visszaélésekkel. Az új kormány megalakulása óta több olyan döntés is született, amely az igazságszolgáltatás függetlenségét és a sajtószabadságot fenyegetheti.

A gyilkosság hetedik évfordulója előtt az is egyértelművé vált, hogy a politikai közbeszéd sem kíméli az áldozatok emlékét. Katarína Roth Neveďalová, a Smer képviselője az Európai Parlamentben kijelentette például, hogy egyes politikusok „táncolnak” Kuciak és jegyese sírján, valamint – és ez fajsúlyos – a tények elferdítésével is megvádolta a sajtót, hozzátéve, hogy a „miniszterelnök elleni merényletért is részben felelősek”.

Azt már megszokhattuk, hogy a jelenlegi kormány nem szívleli az újságírókat, de utóbbi megközelítés már-már áldozathibáztatásba csap át.

Mindeközben a korrupció csak tovább mélyült az országban: 2024-ben 12 helyet csúszott vissza Szlovákia a Transparency International korrupciós listáján. Az aktuális kormány természetesen azt állítja, hogy az értékelés nem objektív és nem mutat valós képet.

Úgy tűnik viszont, hogy az események mintegy körbe értek: ismét válságban van a Fico-kabinet, mert még ha a kormány átalakításával sikerült is egyben tartani a koalíciót, a parlamenti többség továbbra sem garantált. A különbség abban áll, hogy most nem azért van válság, mert egy konkrét tragédiáért tenné őket felelőssé a társadalom, hanem mert pártok közötti és személyes nézeteltérésekeit nem igazán sikerül rendezni.