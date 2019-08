Bugár: A koalíció akkor is el tud fogadni törvényeket, ha kisebbségbe kerül

Ha a kormánykoalíció kisebbségbe is kerülne a parlamentben, az még nem jelentené azt, hogy nem tudna törvényeket elfogadni. Ezt Bugár Béla, a Most-Híd elnöke jelentette ki szerdán arra a felröppent hírre reagálva, hogy Cséfalvay Katalin és Martin Fedor képviselők kiléphetnek a párt frakciójából.

Előbbit Tomáš Drucker volt egészségügyi miniszter kérte fel együttműködésre. Fedor állítólag fontolgatja, hogy egyáltalán a politikai pályán marad-e.

„A Sieť volt képviselőiről van szó, mi a tagjaink közé fogadtuk őket. Előfordulhat, hogy ha nem is távoznak, nem fognak velünk együtt szavazni. Cséfalvay és Fedor képviselők már többször is a frakción belüli egyezségtől eltérően szavaztak, a törvények mégis átmentek. Vagyis nem foglalkozunk azzal, amivel most nincs miért foglalkoznunk” – fejtette ki Bugár a TASR-nek.

A Híd elnöke tehát nem tart attól, hogy fél évvel a választások előtt nem sikerülne elfogadni a parlamentben a koalíció törvényjavaslatait. Hozzátette: az ellenzéki képviselők sincsenek jelen teljes létszámban a plénumban, így nincs szükség minden egyes jogszabály-módosítás elfogadásához 76 támogató szavazatra. „Nem számít, hány képviselővel kormányozza végig a kormánykoalíció a fennmaradó időszakot. Az a fő, hogy a fontos és szükséges dolgok még átmenjenek” – hangsúlyozta Bugár, aki szerint senki nem tilthatja meg a képviselőknek, hogy a legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint szavazzanak.

Fedor a TASR hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: valószínűleg szeptemberben dönti el, hogy a politikai pályán marad-e. „Abban az esetben, ha a politikában maradok, olyan csapatban szeretnék dolgozni, amelynek tagjai a normális, tárgyilagos és programszerű politizálást preferálják” – tette hozzá.

Cséfalvay a közelmúltban többször is összetűzésbe került Andrej Dankóval (SNS), a parlament elnökével, például a külföldi útjaival összefüggésben. Danko korábban a koalícióból való távozásra szólította fel a képviselőt. Bugár akkor kiállt mellette.