Az MKP és a Magyar Fórum már tárgyalt

„A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy számukra kizárt az együttműködés a Smerrel, az SNS-szel és a Kotleba-féle ĽSNS-szel” – olvasható a nyilatkozatban.

Az MKP részéről a tárgyaláson jelen volt Menyhárt József pártelnök és Farkas Iván alelnök, a Magyar Fórum részéről Simon Zsolt elnök, Janits Erzsébet és Gál Zsolt alelnökök.

Simon a tárgyalás után elmondta, a Magyar Fórum a párbeszéd megkezdését nem kötötte semmilyen feltételhez. A pártelnök szerint fontos, hogy a magyar szavazatok ne vesszenek el, és 2020 után is legyen a parlamentben magyar képviselet. „De az is fontos, hogy a magyar voksok a jó oldalon kössenek ki. Hiszen a magyar szavazatok ma is érvényesülnek a parlamentben, csak a rossz oldalon kötöttek ki” – mondta Simon, és hozzátette, a jövő héten a Híddal is tárgyalnak majd. A pártelnök azonban arra figyelmeztetett, számukra teljesen más helyzetet jelent, ha a Híd és az MKP megállapodik, és mást, ha a két párt nem jut egyezségre. „A Magyar Fórum célja, hogy megszólítsa azokat a választókat, akik a Hídtól elfordultak, és az MKP sem tudja őket magának megszerezni. Ezt követően valamilyen módon meg akarjuk keresni az együttműködést az MKP-val és így biztosítani a magyarok parlamenti képviseletét” – mondta Simon.

Kocur László, az MKP pártigazgatója kérdésünkre elmondta, a Magyar Fórummal való tegnapi tárgyalás konstruktív volt, július 15-én pedig az MKP és a Magyar Fórum vezetése újra találkozik. „Ekkor az együttműködés további lehetőségeiről egyeztetünk” – tette hozzá Kocur.