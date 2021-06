Az alacsonyabb infláció ellenére Szlovákia még mindig régiónk legdrágább országa

Pozsony | Kitört a pánik az egyre gyorsabban növekvő árak miatt. E héten a magyar és a cseh jegybank is megemelte az alapkamatot, hogy enyhítsen a koronavírus-válság utáni gyors gazdasági fellendüléssel magyarázható inflációs nyomáson. Bármilyen gyorsan is nőnek azonban az árak a szomszédos országokban, továbbra is Szlovákia a legdrágább.