A felújított Dacia Duster már a szlovákiai piacon is elérhető

A Dacia gyakran hangoztatja, hogy modelljeinek ráncfelvarrása során próbálja figyelembe venni klienseinek észrevételeit, panaszait. Ezért is kerültek a felújított Dusterbe az eddiginél kényelmesebb, biztonsági fejtámlákkal kiegészített ülések, de javítottak az autó aerodinamikáján, a legerősebb benzinmotor pedig már dupla kuplungos automata sebességváltóval is rendelhető lesz.

Az új Dustert a megváltoztatott fényszórók és hátsó lámpák alapján fogják a legkönnyebben megismerni. Az abszolút alap Szlovákiában 10 790 euróba kerül, ami az előző változathoz képest 200 euróval több. Természetesen a kínálat részét képezi az összkerékhajtás, amely a második, Comfort felszereltségi szinttől rendelhető dízelmotorral, alapban 18 090 euróért.

A Duster második generációját 2017-ben mutatták be. Más modelleknél ennyi év után lassan már a generációváltásra is megérett az idő, a Dacia viszont még kivár. Nincs is ok váltani, hiszen az aktuális modell hatalmas népszerűségnek örvend. A márka szlovákiai képviselete szerint szinte korlátlan mennyiségű Dustert tudnának eladni, teljesen mindegy, mennyit rendelnének egy évre.

Az elmúlt években jelentős változáson esett át a motorkínálat is. Jelenleg az egyliteres, háromhengeres TCe 90 jelölésű erőforrás jelenti az alapot, 67 kW (91 LE) teljesítménnyel és manuális hatgangos sebességváltóval. Az erősebb háromhengeres motor már LPG-meghajtással is rendelhető, ebben az esetben a teljesítmény 74 kW és 100 lóerő, az alapára pedig 13 490 euró. A többi már nagyobb, négyhengeres 1,3 literes TCe erőforrás, 96 kW (130 LE) és 110 kW (150 LE) teljesítményskálában. A legerősebb motort első- és összkerékhajtással is rendelhetik. Az első kerekek meghajtásánál újdonságnak számít a hatfokozatos automata EDC sebességváltó. A kínálat része maradt az egyetlen dízeles 1,5 Blue dCi erőforrás 84 kW (115 LE) teljesítménnyel.

Az alapnak számító Access felszereltségi szinttől ne várjanak sokat, ám újonnan már részét képezi a vészfékező rendszer valamint a LED-es fényszórók. Ugyanúgy az alapfelszereltség részei a 16 colos keréktárcsák, az elektromosan vezérelt elülső ülések, a biztonsági fejtámlák. A járgányból viszont hiányzik a rádió és figyelem: a klíma is. Ez utóbbi csak a második, Essential felszereltségi szinttől lesz elérhető 600 euró extra kiadásért.

A többi felszereltségi szint már természetesen sokkal gazdagabb, s olyan extrákat is tartalmaz, mint a műbőrrel bevont kormánykerék, elektromosan állítható és fűtött viszszapillantó tükrök, 8 colos érintőképernyő, az Android Auto és az Apple Car Play alkalmazásokat támogató médiarendszer, tolatószenzorok, vagy tolatókamera. Az ülésfűtés is elérhető, a Pres-tige felszereltségi szintnél 200 euróért. Extrából egyébként rengeteg van még, aránylag elérhető áron.