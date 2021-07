Áll a bál a fizetős tesztelés miatt

A tárcavezető korábban leszögezte, az ingyenes tesztek ideje lejárt, ha szimbolikus összeget is, de fizetni kell majd a vizsgálatért. Sajtóértesülések szerint az éjszakába nyúló hétfői tanácskozáson arra jutottak a politikusok, hogy ezentúl az antigéntesztekért 3 eurót, a PCR-tesztekért pedig 9 eurót kell majd fizetni. Ezt az információt azonban nem erősítette meg a miniszter, állítása szerint konkrét összegben nem jutottak megegyezésre. Azt viszont nem zárta ki, hogy az antigénteszt végül ingyen lesz. „A teszteléssel kapcsolatos koalíciós tárgyalások továbbra is folytatódnak, a jelenlegi helyzet van érvényben. A végleges döntés elfogadását követően átfogó tájékoztatást nyújtunk a részletekről” – válaszolta lapunk érdeklődésére Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője. Lengvarský állította, hétfőn térnek vissza a témára, addig várhatóan nem születik döntés.

Nem lesz ingyenes PCR

A kormány által jóváhagyott tesztelési stratégia értelmében egyes események, illetve létesítmények látogatása csak oltási igazolással vagy negatív teszttel lesz engedélyezett. A pontos kritériumokat az új Covid-automatában rögzítik. Az óvintézkedések a határokra is vonatkoznak, augusztus 9-től az ingázók csak 7 napnál nem régebbi PCR-teszttel utazhatnak Szlovákiába. Jelenleg egy mintavétel ára 70 euró körül van, ami havi 280 euró pluszköltséget jelentene a beoltatlan személyeknek, akik munkahelyük és lakhelyük között ingáznak.

Korábban arról is szó volt, hogy az állam havi két ingyenes PCR-tesztet biztosít, ezt az opciót azonban elvetették, mivel az ingázóknak így is sokat kellene költeniük a rendszeres tesztelésre. A parlament gyorsított eljárásban, a júniusi ülésen tervezte elfogadni az új tesztelési stratégiát, a Sme rodina azonban blokkolta a szavazást. Nem támogatják, „hogy az emberekkel fizettessék meg a tesztet”.

Felesleges tesztek?

A Hospodárske noviny információi szerint az ülésen a 12 millió antigénteszt felhasználásáról is szó esett, jelenleg ennyi teszt hever raktáron. Ha a koalícióban zöldet kap Lengvarský javaslata, akkor még a biztosítókkal is meg kell egyeznie. Júniusban több száz mintavételi pont szűnt meg, ezért az is kérdéses, hol végzik majd a tesztelést.

Oltás meghívó nélkül

Az oltóközpontok megnyitják kapuikat az emberek előtt, napokon belül előzetes regisztráció nélkül is lehet igényelni az oltást – jelentette ki Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter. A nagy kapacitású oltóközpontok többsége már lehetővé tette, hogy a helyszínen is lehessen jelentkezni a védőoltásra – erősítette meg Jozef Viskupič, a megyei önkormányzatokat tömörítő SK8 csoport elnöke. Regisztráció nélkül jelenleg Pozsony megyében és Nagyszombat megyében oltanak, a hét végétől azonban már Besztercebánya megye is fogadja azokat az érdeklődőket, akik nem regisztráltak a központi rendszerbe, vagy még nem kaptak meghívót a második dózisra. Itt elsősorban Pfizerrel oltanak majd, de azok, akik már megkapták az AstraZeneca első adagját, szintén jelentkezhetnek a második oltásra.

Várni kell a vakcinakoktélra

A vakcinák kombinációja a továbbra sem lehetséges. „Értesültünk a médiában megjelent információról, mely szerint az egészségügyi minisztérium orvosi ajánlás esetén lehetővé teszi, hogy a második oltásnál más gyógyszergyártó cég vakcináját alkalmazzák, mint az első adagnál. Eddig azonban semmilyen hivatalos eligazítást nem kaptunk ezzel kapcsolatban” – válaszolta lapunknak Lenka Štepáneková, a megye kommunikációs osztályának vezetője. Lengvarský ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, csütörtökön ismét megvitatja az ügyet a szakmai konzílium, és ezt követően már a rezervációs rendszerben ki lehet majd választani az oltóanyag típusát. Milan Majerský, Eperjes megye vezetője hangsúlyozta, a technikai problémák kiküszöbölése után az ország keleti részén is megnyitják az oltóközpontokat.