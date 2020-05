Agócs: adni kell egy esélyt a megegyezésnek

Hogyan értékeli az új vezetés megválasztását?

Nem volt egy egyszerű menet. Igaz, hogy előre lehett látni, hogy valószínűleg csak egy jelölt lesz, aki megmondta a csapata várható összetételét is, nem volt annyira sima, mint amennyire egy külső szemlélőnek tűnhet. Illetve azt is mondhatom, hogy ebben a nem könnyű politiai helyzetben, amibe a Híd került a parlamenti választások után ez nem egy főnyeremény, hanem egy hatalmas kihívás és teher. Szembe kell néznünk azokkal az ellentétes várakozásokkal, amit felénk a választóink egyes csoportjai táplálnak. Egyrészt nagyon sokan szeretnék, hogy egy konzervatív-liberális értékrend között egyensúlyozó politkát folytassunk, míg egy másik tábora a választóinknak illetve a struktúráinknak várja a magyar összefogást, amit nyilván annak fényében kell szemlélni, hogy mennyire lesz ott mögötte az orbáni Magyarország, vagy mennyire nem lesz ott. Ilyen szempontból nem lesz könnyű. Kérdéseim nekem is vannak, és látom, hogy az embereknek is vannak. Nagyon nehéz lesz olyan válaszokat adni, amelyeket mindenki könnyen elfogad.

Bugár Béla és Sólymos László is azt hangsúlyozta, hogy a magyar-magyar együttműködésnek a Híd és az MKP megegyezésére kell épülnie. Ön ezt hogy látja?

Nyilván ez az első lépés, amit meg kell próbálni, adni kell neki egy esélyt. Azzal a kiegészítéssel mondom ezt, hogy ez egy kölcsönös elfogadás nélkül nem fog menni. Azt gondolom, hogy egy komoly tanulási folyamat előtt állunk. Nemcsak a politikusok, hanem a szavazópolgár és talán a média képviselői is. El kell fogadni, hogy a szlovákiai magyarság nem egy homogén tömb. Azt lehet látni, hogy a nemzeti oldalon sokan úgy gondolják, csak az az igazi magyar, aki „nemzeti“ elveket vall. Ehhez képest azt látjuk, hogy a szlovákiai magyarság egy végtelenül sokszínű társaság, ahol ott vannak a nemzeti konzervatívok, de a liberálison és a baloldalin keresztül mindenki más is. Ha ezt nem tudjuk feldolgozni és kezelni, akkor kár belekezdeni a közeledésbe, mert akkor egymás piszkálásába fogjuk ölni az energiát, és akkor nem ez az út, amin el kell indulni.

Milyen perpektívákat lát a Híd előtt?

Első lépésben meg kell próbálnunk megerősödni, újradefiniálni magunkat. Végig fogjuk járni a régiókat és ott meglátjuk, mi az igény a struktúrák között. Második lépésként én is azt gondolom, hogy meg kell próbálni megegyezni az MKP-val. Nyilván ez a jelenlegi helyzetben, mikor ők keresik a legnagyobb kormánypárt felé a kapcsolatokat, talán nem lesz olyan egyszerű. Ha ez nem sikerül, ha nem sikerül megegyezni, vagy közös hangot találni a többi magyar formációval, akkor egyértelműen legitim út az, hogy a hozzánk értékrendben közel álló pártokkal, akár a KDH-val, a Kiska-féle párttal, vagy a PS/Spoluval kell keresnünk az együttműködés lehetőségét. De ezek fokozatos, egymás után következő lépések kell, hogy legyenek.