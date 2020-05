Sólymos: a „restartot“ végig kell vinni az egész párton

Mik lesznek az új vezetés első lépései?

Ami most lefutott elnökségi szinten, azt az egész párton végig kell vinni. Az a legfontossabb dolgunk, hogy stabilizáljuk a pártot, a kerületi stuktúrákat és a járásiakat, hogy elkezdődjön az a munka, amivel a Híd új vezetése vissza tudja szerezni a választók bizalmát. Valószínüleg új járási elnökeink lesznek, azt a „restartot“, ami itt beindult elnökségi szinten, azt végig kell vinni az egész párton.

Maradnak az eddigi struktúrák?

Egyelőre igen, aztán meglátjuk. Én szeretném egyszerűsíteni a pártot és a szerkezetét, pont azért, hogy haladjunk a korral. Nagyon sokszor gyorsan kell reagálni és szeretném, ha a régiók közelebb kerülnének az elnökséghez, hogy közvetlenebb a kontaktus.

Változik a párt irányultsága?

Az biztos, hogy a párt politikája ugyanazokon az értékeken alapul majd, mind eddig. Az értékrendünk biztos nem fog változni. Az biztos, hogy a kor kihívásainak meg kell felelnünk. A legfontosabb az lesz, hogy megtaláljuk az együttműködés lehetőségét a kisebbségi pártokkal, elsősorban az MKP-val, hogy létre tudjunk hozni egy erős parlamenti képviseletet a régiónak, ahol élünk. Ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz az kell, hogy megpróbáljuk megtalálni az együttműködés módját. Az biztos, hogy az együttműködés felé nyitottabb lesz ez a párt, de nem fogja elhagyni azokat az értékeket, melyek mentén megalakult, és melyeken nyugszik.

A kormánypártokkal milyen viszonyra törekednek?

Meglátjuk, hogy viszonyul a kormány azokhoz a dolgokhoz, melyek nekünk fontosak. Nem utasítjuk el, hogy a kormánypártokkal konstruktív dialógust folytassunk az eredmények érdekében. De tudatosítani kell, hogy mi egy parlamenten és kormányon kívüli párt vagyunk. Biztos, hogy nagyon kritikus szemmel fogjuk nézni a kormány lépéseit, különösen, ha azok a mi választóink érdekeivel szemben mennek.

Hogyan értékeli az OĽaNO együttműködését az MKP-val?

Oda kell arra figyelni, hogy egy-két pozícióval, funkcióval, hellyel ne szúrják ki az egész közösségünk szemét. Én azt gondolom, a megoldás az, ha sikerül egy erős parlamenti képviseletet létrehozni. Ezt viszont én abban látom, ha szlovákiai magyar pártok, legfőképp az MKP és a Híd megtalálja az együttműködés módját. Ekkor lehet majd relaváns képviseletet biztosítani és ekkor lehet elérni, amit most sajnos nem tudunk. Az igazi dolgokat akkor lehet elérni, ha parlamentben és kormányban vagyunk. Ez most nincs meg. Eddig volt, most eltűnt és ennek rövid időn belül érezni fogjuk a hatását.

A négy alelnök személyét mi alapján választotta ki?

Alapvetően közelebb akarunk kerülni a régiókhoz, ezért volt fontos számomra, hogy az alelnökök regionálisan legyenek szétosztva, és olyan emberek legyenek, akik a saját régiójukban elismertek, közismertek, és már valamit letettek az asztalra. A regionalitás kapott hangsúlyt. Az elnökségi tagoknál pedig mindnyájan képviselnek valamilyen szakmai vonalat.

Egységes a párt a közgyűlés után?

Úgy látom, hogy mindenki szeretné azt, hogy el tudjunk rugaszkodni és hogy menjünk tovább. Hiszen nagyon sokat dolgoztunk, és ez a párt hiányozna is a politikai közéletből, hiszen olyan értéket képvisel, amit senki más. Lehet, hogy valakinek ez nem tetszik, de biztos vagyok benne, hogy az új vezetés mögé beáll az egész párt.