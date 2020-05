Új vezetőséget választott és értékelte a választás eredményét a Híd

Füleken ült össze a Híd XII. kongresszusa, melynek legfőbb feladata az új vezetőség megválasztása volt. A szigorú higiéniai körülmények között megrendezett gyűlésre az egész országból érkeztek küldöttek.

Bugár befejezte

Bugár Béla, a Híd korábbi elnöke már a kongresszus előtti interjúban kijelentette, hogy ő már nem kíván tisztséget vállalni:

„Mindig ott leszek, ha segítségre lesz szükségük, de ez a maximum, amit tőlem várhatnak, én már nem akarok aktívan politizálni“

Röviden értékelte a gyenge választási eredményt is, melyet szerinte két hibára lehet visszavezetni. Egyrészt a Smerrel és SNS-szel kötött koalícióba történő belépéskor ugyan számítottak rá, hogy előkerül egy-egy csontváz a szekrényekből, de úgy gondolták, hogy az emberek megértik, hogy minden politikai párt a saját jelöltjéért felel. A második hibaként azt nevezte meg, hogy a Kuciak-gyilkosság idején még nem rendelkeztek azokkal az információkkal, amikkel most, nem tudták hogy egyes smeres jelöltek mennyire összefonódtak Marián Kočnerrel. Bugár szerint ha akkor ezt tudják, akkor megkockáztatták volna akár az előrehozott választást is.

Sólymos az új elnök

A párt legmagasabb szerve is értékelte a februári parlamenti választás eredményét, tárgyalt az alapszabályról és megválasztotta az új vezetőséget is. A Híd új elnöke Sólymos László korábbi környezetvédelmi miniszter lett, akit A. Nagy László jelölt a posztra. Sólymos tisztában van azzal, hogy csapata milyen nehéz fába vágta a fejszéjét:

„Az olyan mértékű választási vereségből, amelyet a párt elszenvedett, nem könnyű csak úgy felállni. Nem lesz egyszerű visszaszerezni a választók bizalmát.“

- mondta az új elnök. Kiemelte a „restart“ fontosságát és a párt megújításának célját:

„Hónapokkal ezelőtt történelmi esélyt szalasztottunk el. A következőt, amely akár az utolsó is lehet, már nem halaszthatjuk el.“

Az új elnök azt is leszögezte, hogy a párt alapértékei, melyek a között a kisebbségek és a többség közti békés együttélés, a kölcsönös tisztelet és tolererancia szerepelnek, nem változnak.

Fiatalítás az elnökségben

A párt új alelnökei: Agócs Attila Fülek polgármestere, Pataky Károly Királyhelmec polgármestere, Tóth Marián Tardoskedd polgármestere és Michal Goriščák Felsővízköz polgármestere. Az új vezetés a régiókban is szeretné biztosítani a kisebbségek képviseletét. Az elnökségben helyet kapott még rajtuk kívül Peter Krajňák, Ravasz Ábel, Sárközy Irén, és Rigó Konrád. is.