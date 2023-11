A Szövetség munkatársa hozhatja létre a Magyar Szövetséget

Nem nyilatkoznak

Lapunknak sikerült felvenni a kapcsolatot Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Szövetség alapításáról szóló kérvény benyújtójával. Érdekesség, hogy Szűcs a Szövetség dunaszerdahelyi járási titkára, korábban pedig ugyanazt a tisztséget viselte az MKP-ban. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan halad az aláírásgyűjtés, illetve hogy Szűcs felettesei a Szövetségben tisztában vannak-e a projekt indításával. Szűcs azonban elzárkózott attól, hogy bármilyen formában nyilatkozzon. Ezért megkerestük Berényi Józsefet, az MKP-platform vezetőjét is, aki szintén nem akart nyilatkozni, de annyit elárult, nincs információja az ügyről, ahogy arról sem, hogy Szűcs a Szövetségnek dolgozik.

Korábbi próbálkozások

Az eset érdekessége, hogy korábban, januárban éppen Berényi jelezte annak igényét, hogy a Szövetség nevét Magyar Szövetségre módosítsák. Elmondása szerint ugyanis a választóknak sokat jelent, ha egy párt nevében szerepel a „magyar” szó, így válik számukra nyilvánvalóvá, hogy etnikai pártról van szó. Az MKP vezetője ekkor azt mondta, a névváltoztatást még a parlamenti választás előtt szeretnék eszközölni, ehhez azonban módosítani kellett volna a párt alapszabályzatát, amit csak a Szövetség közgyűlése tehetett volna meg. Az alapszabály-módosításhoz pedig szükség lett volna mindhárom platform egyetértésére, amely kapcsán Rigó Konrád, a Híd-platform akkori vezetője elmondta, nem támogatnák a névváltoztatást. Rigó a Híd-platform többi vezetőjével együtt azonban azonban már távozott a Szövetségből.

Kié a Magyar Szövetség?

A Szövetség névváltoztatásának kérdése még egyszer felmerült, amikor a Szövetség a Simon Zsolt vezette Magyar Fórummal tárgyalt a választáson való közös indulásról. Simon Berényi indoklásához hasonlóan ragaszkodott volna ahhoz, hogy a párt nevében szerepeljen a Magyar Fórum. A tárgyalások végül kudarcba fulladtak, Simon szerint Berényiék többek között a névváltoztatásra sem voltak hajlandóak. A Szövetség névváltoztatásának kérdése azonban harmadszor is felmerült áprilisban, ezúttal az Összefogás-platform jött az ötlettel. Ez már azután történt, hogy Simonék elzárkóztak a választáson való közös indulástól. A Szövetség történetének ebben a szűk 3 hónapjában tehát háromszor is felmerült a névváltoztatás kérdése.

Névharc a pártoknál

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Igor Matovič októberben átnevezte a korábban OĽaNO-ként ismert pártját Szlovákiára. A Matovič-féle névváltoztatást követő közfelháborodás állította reflektorfénybe a belügyminisztérium új politikai pártok regisztrációjával foglalkozó osztályát és kiderült, hogy jelenleg is 10 új párt kérvényezte regisztrációját. A Magyar Szövetség néven bejegyzésre váró párt mellett aláírásgyűjtésbe kezdtek többek által provokatívnak tarott néven többek között a Jednotní Slovania, a Reštart Slovenska, a Slovensko Si Nedáme, a Nová Pravica vagy a Front občianska strana práce is. Mivel több párt nevében is szerepel a „Szlovákia” szó, Matovičék könnyen a Szövetséghez hasonló helyzetben találhatják magukat. Ifjabb Mészáros Lajos jogász ugyanis korábban lapunknak elmondta, a pártok névválasztására vonatkozó törvény csak nagyon szűkösen korlátozza a név megválasztását. A törvény értelmében pusztán olyan nevet nem lehet választani, amelynek egésze vagy annak rövidítése azonos egy már korábban bejegyzett pártéval.