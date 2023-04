Átnevezné a Szövetséget az Összefogás-platform

Az Összefogás-platform csütörtök délutáni közleményében azt írja, a platform-elnökségük azt javasolja, hogy a Szövetség változtassa meg a nevét Magyar Szövetségre. Korábban az MKP-platform állt elő ugyanezzel, ők is azt szerették volna, hogy a „magyar” kifejezés szerepeljen a párt nevében. Ehhez azonban módosítani kell a párt lapszabályát, amit a Szövetség közgyűlése tehet meg. Itt azonban az átnevezéshez a Híd-platform beleegyezése is szükséges.



Az Összefogás-platform egyben tudomásul veszi, hogy a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum nem a Szövetséggel közösen indul a szeptemberi parlamenti választáson. Ugyanakkor fenntartják a Simonéknak korábban felkínált helyeket. A Magyar Fórum elnöke kedden közölte, kudarcba fulladtak a Szövetséggel folytatott együttműködési tárgyalások, csütörtökön délelőtt pedig bejelentette, a Občianski demokrati Slovenska (ODS) nevű párttal indulnak közösen.



Az Összefogás a Szövetség jelöltlista-állításával kapcsolatban kijelentette, nem fognak beleszólni abba, hogy a másik két platform, vagyis az MKP és a Híd kiket indít. De a listavezetővel, akit az MKP jelöl, kapcsolatban arra emlékeztetnek, ezzel a személyi jelöléssel nekik és a Hídnak is egyet kell értenie. „Amennyiben a listavezető személyével valamely platform nem ért egyet, a listavezetőről előválasztás dönt” – idézi az Összefogás a Szövetség működési szabályzatát.



Az Összefogás néhány aktuálpolitikai témát is érint a közleményében. Így például felszólítják Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, hogy szakértői kormányt nevezzen ki. Aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy a Facebook letiltotta a magyar kormány által finanszírozott Ma7 közösségi oldalát. A Duna Menti Nemzeti Park kezdeményezését előkészítetlennek, a kórházreformot elhibázottnak tartják. És felszólítják a kormányt, hogy tegyen lépéseket az élelmiszerárak csökkentése érdekében.