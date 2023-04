A Magyar Fórum az ODS-szel indul együtt a választáson

Simon a sajtótájékoztatón elmondta, az együttműködés jogi keretét a Magyar Fórum adja, illetve további szereplőkkel is egyeztetnek még. Macko arról beszélt, egy világos, nyugati értékrenddel rendelkező blokkot alakítanak ki. Mindezt azzal együtt, hogy a pártok megtartják az önálló arculatukat.

Ezzel együtt is tárgyalnak még további szereplőkkel, így jelenleg az sem dőlt el, hogy milyen néven indulnak majd a választáson. A Magyar Fórum és az ODS azonban abban már megállapodott, ha a parlamentbe jutnak, akkor közös frakciót alkotnak. Arra a kérdésünkre, hogy egy ilyen frakciónak az ODS-es tagjai is támogatnának-e a nemzetiségi közösségek számára fontos intézkedéseket, Simon arról beszélt, egyelőre nem dolgozták ki a részletes programjukat. Macko pedig úgy nyilatkozott, a kisebbségek számára fontos témákat, mint amilyen például az oktatás, ők is prioritásként kezelik.