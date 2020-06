A pénztárcánk kifosztását tervezik az olajtermelők

A nagy kőolajtermelő országok hétvégi döntése miatt az elkövetkező hetekben a szlovákiai töltőállomásokon is újabb drágulásra számíthatunk. A benzin literenkénti ára idővel újra megközelítheti az 1,20, a gázolajé az 1,10 eurót.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a szervezeten kívüli nagy olajtermelő országok OPEC+ néven ismert közössége a hétvégén megállapodott az olajkitermelés napi közel tízmillió hordós csökkentésének július végéig tartó meghosszabbításáról. Ezzel gyakorlatilag meghosszabbította az április közepén hozott döntését, amelynek hatására már az elmúlt két hónapban kétszeresére nőtt az olaj világpiaci ára a termelés közel tízszázalékos visszafogása révén. Az áprilisi megállapodásban vállalt kvóta fenntartásától azt remélik, hogy számukra elfogadható szintre stabilizálódik az olaj világpiaci ára, amelyet részben a világjárvány ingatott meg. A Szlovákia számára is mérvadó Brent típusú nyersolaj hordónkénti (159 liter) ára – a hétvégi megállapodás hatására – már hétfőn három hónapja nem látott csúcsra, 43 dollárra ugrott, míg áprilisban még 20 dollár alatt volt.

„A kőolaj világpiaci árának a növekedésével párhuzamosan a benzin és a gázolaj is drágul, az elkövetkező hetekben így a szlovákiai töltőállomások is kénytelenek lesznek megemelni az áraikat”

– nyilatkozta Jana Glasová, a Postabank elemzője. A benzin ára már május utolsó hetében csaknem 2 százalékkal nőtt, és ez még csak a kezdet. A benzin.sk üzemanyagportál felmérése szerint a 95-ös oktánszámú benzin literjét a szlovákiai töltőállomásokon átlagosan 1,11, a gázolajét 1,01 euróért tankolhattuk. „Az elkövetkező három hétben további, nagyjából 5 centes drágulás várható” – nyilatkozta Lukáš Lipovský, az XTB brókercég elemzője.

„Az üzemanyagárak májusban érték el a mélypontjukat, és az elkövetkező időszakban már drágulásra számíthatunk. A benzin literenkénti ára így újra megközelítheti az 1,20, a gázolajé az 1,10 eurót”

– tette hozzá Stanislav Pánis, a J&T Bank elemzője.

Akik a magyarországi tankolásra esküsznek, azoknak nem árt tudniuk, hogy szerdától ott is újabb drágulás várható, legalábbis a benzin esetében. A holtankoljak.hu közlése szerint június 10-étől várhatóan bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin átlagára a magyarországi töltőállomásokon. A gázolaj ára ezúttal nem változik. A 95-ös benzin literenkénti átlagára szerdától így eléri a 341 forintot (kb. 0,99 euró), míg a gázolajért átlagosan 351 forintot (kb. 1,02 euró) kérnek, az autósok azonban több mint 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. A holtankoljak.hu elemzői arra számítanak, hogy a benzin és a gázolaj ára – a szerdai emelést követően – az elkövetkező egy hétben is tovább emelkedik majd, akár 5–7 forinttal literenként.