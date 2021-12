A kormány tudomásul vette a Csemadok-törvényt

A jogszabályt, melyet Gyimesi György parlamenti képviselő dolgozott ki, most a kulturális miniszter, Natália Milanová (OĽaNO) terjesztette a kabinet elé. Ahogy arról azonban korábban beszámoltunk, a törvényt első olvasatban elfogadta már a parlament is. Ennek ellenére a kormányülés programja szerint csak most került a miniszterek elé. A törvényt most a kormány tudomásul vette és néhány észrevételt fűzött hozzá, a kabinet honlapján kedden délelőtt azonban még nem látszott, milyen megjegyzésekről van szó. Ha a jogszabályt majd a második és harmadik olvasatban a parlament is jóváhagyja, illetve az államfő is aláírja, akkor 2022. január 1-jétől léphet hatályba.



A jogszabály értelmében a kulturális szervezet a működésére fordíthatná a dotációt. A Csemadok 1996-ig hasonló állami támogatást élvezett, amikor azonban a Mečiar-rezsim megvonta azt. Az állandó állami finanszírozás visszaállítását azonban bírálatok is érték. A Szövetség politikusa, Rigó Konrád korábbi kulturális államtitkár, akit a tisztségbe akkor a Híd jelölt, arról beszélt a közművelődési intézmények közül a Csemadok kiemelt támogatása nem ördögtől való, de pontosan meg kell határozni ezeknek a forrásoknak a célját. A Szövetség alelnöke, Mózes Szabolcs pedig úgy fogalmazott, hogy a Csemadok állami támogatásáért cserébe megkötött politikai alkuk egy másik ponton negatívan érinthetik a szlovákiai magyar közösséget. Szerinte ha az alku értelében a többi kisebbség a Kisebbségi Kulturális Alapon keresztül kapna hasonló forrásokat, akkor az alapban módosítani kellene azokat a százalékarányokat amelyek alapján az intézménynél lévő forrásokat szétosztják az egyes kisebbségek között. Mindezt úgy, hogy némileg csökkenteni kellene a magyaroknak jutó százalékarányt.

