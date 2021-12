Gyimesi a Szövetségbe való belépésről: Két fél kell a házassághoz

Az Új Szó politikai vitaműsorában terítékre került a kórházreform témája. A Szövetség az ügyben petíciót is indított, a párt alelnöke szerint az egészségügyi intézmények hálózatának átalakítási terve ezer sebből vérzik. Mózes szerint az intézkedéscsomag legnagyobb problémája, hogy nem tudni, egész pontosan mit eredményez, mi történik az egyes kórházakkal. Arról beszélt, a tervezethez a kormány nem csatolt egy konkrét listát arról, hogy az egyes kórházak milyen besorolást kapnak az új rendszerben. „Erre mondta az egészségügyi minisztérium, hogy majd valamikor egy év múlva, a megyei választás után teszik ezt közzé” – jelentette ki. Rámutatott, hogy a tárcától kiszivárgó információk szerint néhány dél-szlovákiai kórházat leminősítenének, ezért indították a petíciót. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a benyújtott törvénytervezet szerint öt kategóriába sorolnák a kórházakat. A legalsó csoportba tartozó, ún. közösségi kórházak nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha a biztosítók nem kötnének velük szerződést. Mózes hangsúlyozta, mindezek ellenére a kórházrendszer átalakítását ők is elengedhetetlennek tartják, a jelenlegi intézkedéscsomag azonban szerintük átgondolatlan.

Lábon lőtt Szövetség?

Gyimesi elutasította, hogy a kórházreform kérdésében zsákbamacskát árulnának az ország polgárainak. Szerinte a Szövetség a petíciójával a „saját lábába lőtt”, úgy látja, a párt ezzel, főleg Gömör régióban, csak pánikot kelt. Rámutatott, a rimaszombati kórház például egy teljesen új pavilont kap, a komáromi kórházat pedig szerinte nem fenyegeti veszély, fejleszteni szeretnék azt, a királyhelmeci kórház esetében pedig ügyelnek majd arra, hogy a legfontosabb osztályok és az ottani polgárok ellátása megmaradjon. „Viszont vannak ott olyan osztályok, amelyek ma sem működnek” – mondta a képviselő azzal, hogy ezeket a feladatokat a tőketerebesi vagy a nagymihályi kórház láthatná el. Felidézte, hogy a javaslat szerint minden kórháznak két éve van arra, hogy felkészüljön a változásokra, így egyelőre azt sem tudja megmondani, hogy lesz-e olyan, a déli régióban lévő intézmény, amely a legalsó, ún. közösségi kórházak csoportjába kerül. Arról is beszélt, hogy a tervezet szerint egy többlépcsős jóváhagyási folyamaton kell átmennie a kórházhálózatról szóló döntésnek. Hozzátette, hogy az uniós újjáépítési alapból származó 1,2 milliárd eurót 2026-ig kell az egészségügyi intézményekre elkölteni. Ezért szerinte nem szabad az időt vesztegetni azzal, hogy a kórházreformról szóló törvényt tovább halogatják. Az előzetes információk szerint a parlament jövő héten kedden fogadhatja el a kórházreformról szóló törvényjavaslatot.

A nemzetiségi ügyek

Az OĽaNO jelöltje, Roman Mikulec által vezetett belügyminisztérium a kettős állampolgárságot tiltó törvény módosítására készül, bár ezzel a szlovákiai magyarok számára továbbra is tilos maradna, hogy magyar útlevelet szerezzenek. Gyimesi ehhez adott be módosító javaslatot, amely újra szabaddá tette volna egy másik ország állampolgárságának a felvételét, de a koalíció nem támogatta azt. Mózes kiemelte, ha a belügyminisztérium jelenlegi tervezetét fogadná el a parlament, akkor az bizonyos tekintetben kimondottan a szlovákiai magyarokat diszkriminálná. A külföldön élő szlovák állampolgároknak ugyanis könnyebb lenne felvenni a kettős állampolgárságot, de a Szlovákiában élő magyarok számára ez továbbra is tilos lenne. „Véleményem szerint egy ilyen módosítás is alkotmányellenes lenne” – mondta. A Szövetség alelnöke azt is hangsúlyozta, ebben a kérdésben egyetért Gyimesivel.

A képviselő is diszkriminatívnak és alkotmányellenesnek tartja a belügyminisztérium tervezetét. Hozzátette, több apró módosítást tudtak csak eszközölni rajta. Szerinte az, hogy a magyar állam nemrég megkönnyítette a kettős állampolgárság felvételével járó adminisztrációt, „pánikot keltett” Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszterben, ezért most megint elnapolták a kérdéses törvény módosítását. „Erre szeretnének ők is reagálni” – mondta Gyimesi, aki emiatt magyargyűlölőnek tartja Korčokot. Arról is beszélt, bár a törvénymódosításért az OĽaNO jelöltje által vezetett minisztérium felel, már a kormányprogram sem engedte, hogy a tárca egy megengedőbb változatot terjesszen be. Arra utalt, hogy ezért a helyzetért nem Mikulec, hanem a külügyi tárca a felelős.

Együtt, vagy sem?

Gyimesi az OĽaNO listáján jutott a parlamentbe, ugyanakkor felmerültek olyan információk is, hogy akár a Szövetségbe is beléphet, de erről a képviselő eddig nem nyilatkozott egyértelműen. Az Új Szó-stúdióban az arra vonatkozó kérdésre, ki tudja-e zárni, hogy egy ponton a Szövetségben folytatja a politikai pályafutását, Gyimesi kitérően válaszolt. „Minden házassághoz két személy kell” – mondta azzal, hogy nem pontosította, melyik oldal esetében hiányozhat az akarat az együttműködésre. Inkább arról beszélt, számára nem a pozíciószerzés a fontos, hanem a konkrét törvénymódosításokra koncentrál. Mózes azonban kijelentette, az ő személyes véleménye szerint a képviselőnek lenne helye a Szövetségben. Kiemelte, a formációjuk egy gyűjtőpárt, így a különböző politikai nézeteket valló szereplőknek is helye van benne, ha a szlovákiai magyarok érdekeiért szeretnének dolgozni.

Lapunk politikai vitaműsorában a nemzetiségeket közvetlenül érintő témák, így a kettős állampolgárság, a Kisebbségi Kulturális Alap, vagy a Csemadok-törvény kérdése mellett a készülő kórházreformról is beszélgettünk. A beszélgetés visszanézhető az Új Szó Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján is.