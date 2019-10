A Bírói Tanács felelősségre vonná Kočner bíróit

David Lindtner, a Pozsonyi III. Járásbíróság volt bírája után Miriam Repáková, a Pozsonyi I. Járásbíróság bírája is kérte felfüggesztését – számolt be a Sme napilap. Repáková telefonját is lefoglalták, mivel Kočnerrel, a Ján Kuciak meggyilkolásának megrendelésével vádolt nagyvállalkozóval kommunikált. A Denník N napilap által közzétett üzenetek alapján Repáková tudatában volt annak, hogy törvénytelen ítéletet hozott, amikor Kočner javára döntött a Technopol-ügyben. A botrány még 2015-ben robbant ki: egy Kočnerhez közel álló csoport törvénytelen úton jutott hozzá a Technopol cég részvényeihez, majd kisajátították a 20 millió euró értékű vagyonát. A napilap szerint Repáková kollégájával, a szintén a Pozsonyi I. Járásbíróságon dolgozó Vladimír Sklenkával is kommunikált. Sklenka ellen az Országos Bírói Tanács elnöke, Lenka Praženková még pénteken indított fegyelmi eljárást, melynek következtében a bírót átmenetileg felfüggesztették.

Az üzenetek alapján Repáková 2018 januárjában Dóvalon (Donovaly) pihent.

„Maroško, még egyszer nagyon szépen köszönöm … Utoljára négy éve voltam Dóvalon…”

– írta Kočnernek. A napilap valószínűsíti, hogy Repáková abban a hotelben szállt meg, amellyel kapcsolatban felmerült, hogy Kočner spekulatív átruházások segítségével jutott hozzá, és több millió eurónyi áfát igényelt vissza jogtalanul.

Repáková ellen még Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszter kezdeményezett fegyelmi eljárást. A Bírói Tanács tegnapi ülésén, amelyet kifejezetten a lefoglalt telefonok ügyében tartottak, kiderült, hogy a bíró törvénytelen döntését a rendőrség is vizsgálja. Az érintett bíróknak egy öttagú bizottság lehetőséget adott, hogy megmagyarázzák kapcsolatukat Kočnerrel, a meghallgatáson azonban kizárólag Andrea Haitová pozsonyi kerületi bíró jelent meg. A tegnapi ülést követően a Bírói Tanács azt tanácsolta elnökének, Lenka Praženkovának, hogy kezdeményezzen fegyelmi eljárást azok ellen a bírók ellen, akik nem jelentek meg a meghallgatáson. Ez jelenleg már csak két bírót érint: Zuzana Maruniakovát és Miriam Repákovát. A bizottság a jövőben is folytatja tevékenységét.

Nekik is lefoglalták a mobilját Monika Jankovská – A Smer volt igazságügyi államtitkára, aki miután nyilvánosságra került kommunikációja Kočnerrel, lemondott. Ezután a Pozsonyi Kerületi Bíróság bírája lett, viszont a Bírói Tanács fegyelmi bizottsága ideiglenesen felfüggesztette. Andrea Haitová – Jankovská testvére, szintén a Pozsonyi Kerületi Bíróság bírája. 2018-ban, a Kočner egyik hamis váltójáról döntő bizottságban ő helyettesítette az egyik bírót, mivel az szabadságra ment. Vladimír Sklenka – A Pozsonyi I. Járásbíróság bírája, átmenetileg felfüggesztették bírói tevékenységét. Kočner rajta keresztül szerzett információkat a Legfelsőbb Bíróságról. Zuzana Maruniaková – A Pozsonyi V. Járásbíróság bírája. Marián Kočner egy hamis váltójának ügyében Kočner javára döntött anélkül, hogy megvizsgálta volna a váltók eredetiségét. Bystrík Palovič – A Pozsonyi Kerületi Ügyészség ügyésze, anyagi juttatások fejében Kočner rajta keresztül avatkozott be egyes bírósági ügyekbe.

(Denník N, Sme, szh)