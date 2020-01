2020 közlekedési projektjei délen: befejezett R7-es, épülő R2-es és kamionmentesítés

Idén összesen 79 kilométernyi sztrádát és gyorsforgalmi utat fognak átadni a forgalomnak, ennek jelentős részét épp a szóban forgó R7-es gyorsforgalmi út képezi, melynek több mint 20 kilométeres szakaszán a Ketelec-kereszteződés és Egyházgelle (Holice) között már az utolsó simításokat végzik. Ahogy a lapunk által készített felvételeken is látni, az útburkolat kész, felfestették a forgalmi sávok osztóvonalait, a zajterelő falak felszerelését is hamarosan befejezik, így leegyszerűsítve már csak a közlekedési és a tájékoztatótáblák kihelyezése van hátra. Ráadásul már megkezdődtek az út átadásához szükséges adminisztratív lépések, így néhány héten belül valóban felengedik az első gépkocsikat az új gyorsforgalmi útra. Azt, hogy mikor adhatják át az R7-es teljes, egészen Pozsonyig vezető szakaszát, egyelőre nem tudni. A munkák előrehaladását a téli hónapokban főleg az időjárás fogja befolyásolni.

Jó hír, hogy a Nemzeti Autópályakezelő Társaság (NDS) idén kihirdetheti a versenyt az R7-es folytatására, az Egyházgelle–Ollétejed közti 11 kilométeres szakaszra is, s elkezdhetnék építeni a déli gyorsforgalmi út, az R2-es két új szakaszát.

A többi, magyarok lakta vidéken tervezett közlekedési projekt jövője viszont kérdéses, ugyanis ha a választás után a szlovák pártok alakítanak kormányt, nagy valószínűséggel az északi régiókat fogják prioritásként kezelni.

Nagy előrelépés, hogy a kivitelezőnek a tervezettnél korábban sikerül befejeznie az R7-es gyorsforgalmi út két szakaszát a Keteleckereszteződés és Egyházgelle (Holice) között, valamint a D4 körgyűrű rövidebb szakaszát Rovinka és a Ketelec-kereszteződés között.

Akik tehát Dunaszerdahelyről utaznak Pozsonyba, azok rövidesen Egyházgellénél felhajthatnak az új gyorsforgalmira, s elkerülhetik a forgalmas és túlzsúfolt elsőrendű utat. A kérdés, hova vezetik a forgalmat a Ketelec-kereszteződéstől, az R7-es folytatása Főrév irányába ugyanis még nincs kész. Az egyetlen járható út így nagy valószínűséggel az lesz, ha az autók a kereszteződésen rátérnek a D4-es körgyűrű befejezett szakaszára, s Rovinkánál ismét visszakanyarodnak az I/63-as főútra.

Jobb lesz majd a helyzet ellenirányban, hiszen a sofőrök közvetlenöl Pozsony után felhajthatnak majd a D4-es körgyűrűre, a Keteleckereszteződésen eltérhetnek az R7es gyorsforgalmira, s folytathatják útjukat Somorja és Dunaszerdahely irányába. Az R7 hátralevő szakaszát, kívül már sorompót is kapott, ennek köszönhetően harmadrendűről átminősíthették másodrendűre, s így már a kamionforgalom előtt is megnyílt. „Pontosan ez az a projekt, amely nagymértékben megkönnyíti Nagymegyer, Ekecs, Apácaszakállas, valamint Nyárasd lakosainak életét. Sikerült végre tehermentesíteni az utat, s a kihelyezett közlekedési táblákkal elérni azt, hogy a kamionok hosszabb szakaszon használják a 63as elsőrendű utat, amely díjköteles” – pontosított Érsek.





Folytatják az R2-est



A déli, R2-es gyorsforgalmi úton sem áll le az építkezés. Elvileg kezdhetnék építeni az út Saca (Šaca)–Kassaolcsvár (Košické Olšany), valamint Kriváň–Mýtna közti szakaszát, amely a hosszabb, Kriváň–Lónyabánya (Lovinobaňa) szakasz része. A Mýtnától Lónyabányáig vezető rész már épül, 2021 nyarán kellene befejezni. Az első részen a munkálatokat még nem tudták megkezdeni a sikertelen pályázó által benyújtott panaszok miatt, ám néhány héten belül a fellebbviteli eljárást befejezik, s akkor a győztes konzorcium azonnal megkezdheti a munkálatokat.

ha minden jól megy, ugyancsak idén adhatnák át a forgalomnak. Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter február elején tart utolsó ellenőrző-napot az építkezésen. „Akkor majd pontosan látjuk, milyen állapotban van az építkezés, s mikorra adhatnánk át az egyes szakaszokat. Az úton, s itt nemcsak a gyorsforgalmira, hanem a D4-es körgyűrűre is gondolok, nagyon jó ütemben halad az építkezés, így Dunaszerdahely és Somorja irányából a közlekedési helyzet hamarosan tényleg javulni fog” – mondta lapunknak a miniszter.



Problematikus körgyűrű



A D4-es körgyűrűn is folytatják a munkát, s idén fokozatosan át kellene adni a forgalomnak az autópálya egyes szakaszait a Keteleckereszteződéstől egészen Récséig. Ugyanúgy zajlik az új Duna-híd építése is. Az egyetlen problematikus szakasz, s ezt Érsek is elismerte, a D4 nem egészen egy kilométeres szakasza Horvátjárfalunál (Jarovce). Először azbesztet találtak az út alapozásában, majd a terhelési tesztek kimutatták, hogy az útnak ezen a téren is gondjai vannak, s nagy valószínűséggel nem bírná el a várható forgalmat. „Itt a rendőrség is vizsgálódott, számos mérés készült, de az egész ügy még nincs lezárva. Intenzíven tárgyalunk, a megoldást véleményem szerint január végéig sikerül megtalálni” – közölte a közlekedési miniszter.





Kamionmentesítés



A többi, magyarok lakta régióban sem áll le idén az úthálózat bővítése vagy javítása. Hosszú idő után sikerül felújítani az Alistál és Nyárasd közti 7 kilométeres útszakaszt, az ott található vasúti átjárót, amely fényjelzéseken Az, hogy mi lesz a déli gyorsforgalmi többi szakaszával, továbbra is kérdéses. A projektek ugyan nagyrészt elő vannak készítve, ám a februári választás után felálló kormányon fog múlni, hogy kiírják-e a további versenytárgyalásokat, s megkezdik-e az építkezést. Nagyobb a valószínűsége, hogy egy szlovák pártokból felálló kormány esetében a közlekedési projektekre fordított összeg jelentős részét a következő években nem a déli úthálózat fejlesztésére fogják fordítani. A pénzügyminisztérium Érték a pénzért elemző osztályának szakértői nem is ajánlották az R2-es gyorsforgalmi útnak a folytatását, mondván, a forgalom a régióban nem olyan sűrű, hogy indokolt lenne a gyorsforgalmi út megépítése. Bírálták a közlekedési minisztériumot is, amiért a tárca kiírta a versenyt az R2-es azon szakaszára, amely tartalmazza a Szoroskőalagutat. A déli gyorsforgalmi számos szakaszának előkészítése már olyan állapotban van, hogy a következő hónapokban kiírhatnák a versenytárgyalásokat – nemcsak az R2-s szakaszaira, hanem az R7-es folytatására Dunaszerdahely irányába.