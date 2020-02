Megérheti nyugdíjast alkalmazni

A diákokhoz hasonlóan a cégeknek megérheti nyugdíjasokat foglalkoztatni. A szeniorok lojálisak, illedelmesebbek és precízebbek a fiataloknál, kevésbé igényesek, alacsonyabb bérért is hajlandók dolgozni. Főleg olyan ágazatokban alkalmazhatók, ahol nem igényelnek jó kézügyességet és nagy erőkifejtést. Ilyen a vendéglátóipar, a szállodai szolgáltatások, az oktatásügy, a logisztika, az adminisztráció. Sok cég inkább nyugdíjasnak ad brigádmunkát, mint hogy hónapokig várjon, míg talál megfelelő főállású alkalmazottat.

Álláskeresés

Nem mindenki tudja, hogyan keressen magának megfelelő munkát. Először is, nyitott szemmel kell járni: az üzletekben, a község hirdetőtábláján, újságokban, de még a buszmegállókban is gyakran látni álláshirdetéseket. Lehet érdeklődni a volt munkahelyen, ismerősöknél, és aki ért az internethez, még több ajánlat közül tud választani. Nemcsak közvetlenül a kiszemelt társaságok, cégek weboldalán lehet böngészni, hanem vannak olyan speciális oldalak is, amelyek összegyűjtik a hirdetéseket, és egy helyen lehet belőlük válogatni. Az egyik legnagyobb ilyen oldal a kariera.sk – több száz hirdetést tartalmaz. Meg lehet szólítani konkrét cégeket is, levelet lehet írni, melyben a nyugdíjas érdeklődhet a munkalehetőségek iránt, felajánlhatja szolgálatait. Akinek nincs kedve önéletrajzokat írni, telefonálgatni, az felkereshet munkaközvetítő ügynökséget – az mindent elintéz, de ezért busás közvetítői díjat számlázhatnak. Óvakodjunk az olyan ügynökségtől, amely előre elkéri a közvetítői díjat!

Népszerű pozíciók

A kínálat viszonylag széles. A megfelelő tevékenység kiválasztásakor tekintettel kell lenni az idős személy egészségi állapotára, hogy az esetleges munkavégzés következtében az ne romoljon. A nyugdíjasok körében népszerű pozíciók: informátor, portás, szakács, eladó, pénztáros, takarító, ápoló, postás stb. A fiatalok ritkán vállalnak ilyen munkát, inkább külföldre mennek, ahol magasabbak a fizetések.

Van otthon végezhető munka is, például a könyvelés, ami előzetes tapasztalatokat követel. Ugyancsak otthon végezhető a fordítás, ami kitűnő nyelvtudást igényel. Előnye, hogy saját ügyfeleket lehet megszólítani például az internet közvetítésével. Aki főállásban végzi, akár 1000 eurót is kereshet havonta.