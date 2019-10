Jó fizetés, biztos karrier: az IT-ágazaté a jövő

Az elmúlt években az információtechnológia és a távközlési ágazat is szédületes fejlődésnek indult, és az ezzel kapcsolatos műszaki újdonságok egyre jobban rányomják a bélyegüket a mindennapi életünkre. Digitalizáció, automatizáció, robotizáció – a korábban csak a szakemberek által használt kifejezések ma már a lakosság körében is elterjedtek, és sokunk munkáját könnyítik meg. Gyors és hatékony megoldást kínálnak a problémák megoldására, ugyanakkor a lakosság egy részéből – főként azokból, akiknek a munkáját érintik – egyfajta ellenérzést váltanak ki. Egyre többen aggódnak amiatt, hogy a gyorsan terjedő robotizáció és automatizáció miatt elveszíthetik a munkahelyüket. Tény, hogy a digitalizáció hatására elkerülhetetlen a munkaerőpiac átalakulása, bizonyára sok munkahely megszűnésével kell számolni a jövőben, ezzel párhuzamosan azonban egy sor új munkahely jöhet létre, amelyek magasabb képesítést igényelnek. Folyamatos tehát a kihívás az újabb technológiai ismeretek megszerzésére, a szükséges tudás elsajátítására, az élethosszig tartó tanulásra.

A technológia fejlődésével az elmúlt évtizedben az informatika kiemelkedő szerephez jutott. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2018-ban a Trexima társaság felmérése szerint az IT-szektorban és a telekommunikációs ágazatban kiemelkedően magas, 2 ezer euró feletti volt a havi bruttó átlagbér, amely a legmagasabbnak számít Szlovákiában.

Mindemellett 2018-ban a szektorban dolgozók 66%-a másodfokú főiskolai képzettséggel rendelkezett, ami igazolja a tényt, hogy magasan képzett szakembereket igénylő ágazatról beszélünk. Az ilyen szakemberekből jelenleg ráadásul óriási a hiány.

Ami az itt dolgozók nemét illeti, még mindig egy „férfias” ágazatról beszélünk, 2018-ban körülbelül kétszer annyi férfi dolgozott ebben a szektorban, mint nő. A férfiak esetében a legtöbben 30–34 év közöttiek voltak, míg a nők közül a legtöbb dolgozó kora 25 és 29 év között mozgott. A szektorban dolgozók jelentős hányada a 35–39 éves korcsoportba tartozott. Ebből is látható, hogy az IT-szektor azon ágazatok közé tartozik, amelyekben jelentősen alacsonyabb az idősebb korosztály aránya. Az ágazaton belül a legjobban keresett, piacképes és jól fizető foglalkozások közé tartoznak főként a rendszerprogramozók, számítógép-hálózati specialisták, informatikai tanácsadók és az alkalmazásprogramozók, de az IT-tesztelők, a rendszergazdák és a szoftvertervezők is jövőállónak bizonyulnak az elkövetkezendő öt évre nézve, ugyanakkor biztos megélhetést is nyújtanak. A www.trendyprace.sk weboldalon az egyes foglalkozások értékelésein kívül a tanulmányi szakok minősítése is megtekinthető a végzősök elhelyezkedési esélyei alapján.

(vp, mi)