Javul a cégalapítási kedv Szlovákiában

A második Fico-kabinet 2014-től vezette be a társasági minimáladót az összes cég, vagyis a veszteséges társaságok számára is, ez utóbbi miatt ezt az adónemet az akkori ellenzék veszteségadónak nevezte el. A társaságok az évi 480 és 2880 euró közötti minimáladót először 2015-ben fizették be, amikor a 2014-es bevételeik után nyújtották be az adóbevallásukat. Emiatt rengeteg inaktív vagy rendkívül alacsony bevételekkel rendelkező céget számolták fel. Az adónem tavalyi kivezetése óta azonban látványosan megugrott a cégek száma. „Míg 2017 végén 259 ezer részvénytársaságot és kft.-t regisztráltunk az országban, az idei első negyedévben a számuk csaknem elérte a 278 ezret” – nyilatkozta Petra Štěpánová, a Bisnode elemzője, aki szerint csak az idei első három hónapban több mint 3 ezres növekedést tapasztaltak. Az elmúlt években azonban nőtt az egyéni vállalkozók száma is. Míg 2016 végén 433 ezer volt belőlük az országban, az elmúlt év végére a számuk már meghaladta a 450 ezret. (mi)