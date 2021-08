Orvos válaszol - Ami a beszélgetésből kimaradt...

Azt hallottam, hogy ellustul a szemem, ha állandóan hordom a szemüveget. Igaz ez, doktornő?



Igaz. Magyarázata pedig egyszerű. Elöljáróban annyit el kell mondani, hogy a szemlencse alkalmazkodóképessége izommunka eredménye. Ha kijavítjuk a szem fénytörési hibáját, akkor nincs rákényszerítve, hogy az izommunkával domborítsa a lencsét, vagyis ellustul. Főleg a rövidlátóknál történik ez meg. Ha megműtjük a rövidlátó pácienst, a műtét utáni első hónapban, főleg ha 40 év körüli páciensről van szó, azt tapasztalja, hogy azelőtt úgy oldotta meg a problémát, hogy letette a távolbalátó szemüvegét, és közelre jól látott, nem volt szükség alkalmazkodni. Amikor eltávolítjuk a fénytörési hibát, a közeli tárgyak esetében egy bizonyos ideig – amíg a szemizom nem szokik hozzá az új helyzethez – problémát okoz a közellátás, de ez csak negyven év után jelentkező probléma.



18 éves lányomnak is ajánlaná a műtétet, ami után nem kellene szemüveget viselnie?



Igen, ajánlanám, ha már befejeződött a szemfejlődés, és nem ros?szabbodik a látása. Ebben az esetben nyugodtan meg lehet műteni. Nagyon sok 18 éves fiatalt műtöttem már. Boldogok voltak, hogy nem kell szemüveget viselniük. 12 éve műtök, még még egyetlen páciens sem mondta, hogy megbánta. Sőt, csodának tartják a műtétet. Bejönnek, nem látják a legnagyobb betűt sem, s a műtét után úgy távoznak, hogy mindent látnak.



Időm nagy részét számítógép előtt töltöm. Estére bizony ég, csíp a szemem. Mi ennek az oka és hogyan segíthetnék rajta?



A számítógép mellett általában összpontosítunk, elfelejtünk pislogni, ezért szemünk kiszárad, ettől csíp és viszket. Lehet viszont, hogy a hölgynek nincs olvasószemüvege, nagyon erőlteti a szemét. A rosszul korrigált szemüveg esetében is előfordul ez a probléma. Az ember nem pislog, hanem hunyorít, így elfárad a szemizom, és ha a rossz a korrekció, elfárad az agy is. Ugyanis valójában az agyunkkal látunk, a szem csak egy szkenner, a látópályákon átfut a fényinger, az agyban aztán megfordul a kép. Minden 4-5. páciens a száraz szem miatt jön a rendelőbe. Zárt helyiségben száraz levegő, amit a számítógép tovább szárít. Ez mind elősegíti a száraz szem kialakulását, de meg kell nézni, nincs-e a betegnek fénytörési hibája, kell-e szemüveget viselnie, ha visel, megfelelő-e.



Néhány éve korral járó makuladegenerációt állapítottak meg. Nekem hasznos lenne a műtét?



E diagnózis esetében nagyon óvatosnak kell lenni, különben minden műtétnél. Még a szürkehályogműtétet sem ajánlanám, mivel a probléma a makuladegenerációnál a retinával van a gond. A legnagyobb problémát a rossz vérkeringés jelenti. Ilyen esetben először a belgyógyászt kell felkeresni, kideríteni, hogy a betegnek nincs-e magas vérnyomása, cukorbetegsége, nem magas-e a vérzsír- és koleszterinszintje, szívbetegsége. Itt a probléma nem a szemben van, hanem az érrendszerben. Minden egyes beavatkozás stresszhelyzet a szemnek, s az a tapasztalatom, hogy a szemműtét után romlik a makuladegeneráció állapota. Csak akkor operálok, ha tökéletesen kivizsgáltam a beteget. Tévedni nem szabad. Minden betegemet alaposan kivizsgálom, felmérem, milyen előnye lesz a műtétnek, esetleg mi a kockázata. Csak akkor végzem el a műtétet, ha tökéletesen meggyőződtem arról, hogy előnyös lesz. Vannak esetek, amikor nem szabad megműteni a beteget. Főleg zöld hályog, szürke hályog esetén meg olyan betegek esetében, akik naponta több órát töltenek a monitor előtt vagy éjszaka vezetnek és terhelik a szemet, meg kell vizsgálni, milyen a szem veleszületett belső biológiai védettsége. Szlovákiában csak nálunk, a Panmed egészségügyi intézetben van úgynevezett makulapigment szkenner, amivel fel tudjuk mérni ennek a védettségnek a mértékét.



A szemorvosom távolba látó szemüveget ajánlott, de én nem szeretném hordani, mert attól félek, hogy aztán nélküle már nem fogok látni...



Minden attól függ, hogy milyen szemének a fénytörési hibája. Ha mínusz fél-mínusz 3 dioptria, akkor beltérben nem kell szemüveget viselnie, de autóvezetéskor már igen, de már egy dioptria fölött távollátásra is kell szemüveg. Az igaz, hogy ha elkezdi hordani a szemüveget, majd leveszi, utána sokkal rosszabbul fog látni, mint azelőtt, mert ellustultak a szemizmok és marad az élesítés.

