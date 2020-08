Gyümölcsöt, zöldséget a mélyhűtőbe!

Hogyan lehetséges ez?



Lassan érik a termés, és be lehet takarítani, vagy kimehet a piacra, s ott friss zöldséget vagy gyümölcsöt vásárolhat. A házi termés megfizethetetlen, főleg akkor, ha van lehetőség „ros?szabb időkre” is raktározni. Hogy miért kell ezt tenni? Előnyeire a legújabb kutatás hívja fel a figyelmet, amely összehasonlította a friss és a mélyhűtött zöldséget és gyümölcsöt. Az eredmények meglepőek. „Ha a betakarítás után két nappal nem tudja elfogyasztani a friss zöldséget és gyümölcsöt, akkor tegye mélyhűtőbe” – tanácsolja Gene Lester fiziológus, az amerikai mezőgazdasági minisztérium nemzeti programjának vezetője. Ez a legjobb, amit az adott pillanatban tehet. A nyersanyag ilyenkor sok tápanyagot meg tud őrizni, de a színét és az ízét is, s ennek főleg a téli hónapokban ves?

szük nagy hasznát.



Hazait vagy vásároltat?



Bár az év bármely szakaszában tudunk bármilyen gyümölcsöt vásárolni, de ezt a saját terméssel, amit a mélyhűtőbe tettünk, nem lehet összehasonlítani. A vásárolt termés növekedését és érését műtrágyával meg vegyszerrel gyorsították meg, gyakran az érés előtt szedik le, és sokkal kevesebb benne a tápanyag, mint az érett vagy mélyhűtött termésben. A sok vitamint és tápanyagot tartalmazó idényjellegű gyümölcsöt inkább tegyük mélyhűtőbe, s azt fogyasszuk, minthogy egész évben ismeretlen forrásból vásárolnánk gyümölcsöt.



Árt a hőkezelés



A zöldség esetében hasonló a helyzet, ami a mélyhűtés előtti hőkezeléssel, az úgynevezett blansírozással vagy előfőzéssel függ össze. A hő hatására értéktelenné válnak az enzimek, a zöldség megbarnul, elveszíti eredeti színét és ízét. „A blansírozás megváltoztatja a rostok struktúráját, s a zöldség puhább és kevésbé ropogós lesz. Sajnos a hőkezelésnek köszönhetően a zöldség elveszíti C-vitamin-tartalmának felét, mert érzékeny a hőre” – magyarázza Gene Lester.



Korai betakarítás



Paradox módon a blansírozás következtében a tápanyag szempontjából a mélyhűtött zöldség és gyümölcs értékesebb lehet, mint a szezonon kívül vásárolt. Az érettség foka és a minőség fontos szerepet játszik. Az importált termést gyakran éretlenül szedik le, aztán hosszú utat tesz meg hűtőkamionban, majd néhány napig a raktárban érik, s csak utána kerül az üzletek polcaira.

„Nemcsak a korai betakarítással csökken a tápanyagmennyiség, hanem azért is, mert szállításkor és raktározáskor oxidálódik” – figyelmeztetett a szakember. Ha összehasonlítjuk a mélyhűtött termést azzal, amelyik körbeutazta a fél világot, az eredmény világos. A mélyhűtött zöldségben és gyümölcsben sokkal több a tápanyag, mint a távoli országból behozott, üzletben vásároltban.

