Škoda Octavia 1,5 TSI: takarékos, decens és igazán halk utastárs

A Škoda, ugyanúgy, mint a konszern többi márkája, fokozatosan beiktatta kínálatába az új 1,5 TSI erőforrást. Páros számú hengerrel rendelkezik, s az egyik legnagyobb érdekessége, hogy két hengert képes kiiktatni az üzemmódból. Íme, az 1,5 literes benzinmotor a felújított Octaviában.

A felújított Octaviáról már nagyon sok szót ejtettünk, gondoljunk csak az osztott fényszórókra, amelyek hónapokon át foglalkoztatták a szakújságírókat és a közvéleményt. Napjainkra a kedélyek már lenyugodtak, s eljött az ideje annak, hogy valami mással is foglalkozzunk, ne csak a dizájnnal.

Az erőforrás 110 kW (150 LE) teljesítményre és 250 Nm-es forgatónyomatékra van beállítva. Az Octavia esetében hatfokozatos manuális vagy hétfokozatos DSG váltóval rendelhetjük – az én esetemben ez utóbbi, automata váltóval volt párosítva a motor. A legalacsonyabb Active felszereltségi szinttel és liftback változatban az ára 18 860 euró, ez számít alapnak.

A motor abszolút egyedi vonása a hengerkiiktatás. Ha a motor részterhelésen működik (1400-tól 4000-ig terjedő fordulatskálában, körülbelül 25–100 Nm teljesítményen), akkor képes két hengerrel is dolgozni, az erőforrás egyszerűen leállítja a középső két hengerben az üzemanyag-ellátást, amivel jelentős mennyiségű benzint tud megspórolni. A gyártó szerint ezzel akár az 5 liter körüli átlagfogyasztást is elérhetjük 100 kilométeren, a gyakorlat viszont azt igazolta, hogy inkább a hat literhez közeli érték a reális. Gond csak azzal van, hogy a motor nem igazán képes sokáig két hengeren dolgozni, a takarékos vezetéshez abszolút visszafogott tempóra van szükség. Elég minimális energiát kifejteni a gázpedálra, s már munkába áll a két, addig pihenő henger is.

Műszaki adatok Hengerűrtartalom 1495 cm3 Teljesítmény 110 kW/150 LE 5000 fordulatnál Forgatónyomaték 250 Nm/1500 fordulatnál Váltó 7 fokozatos automata Meghajtás elsőkerék Csomagtér térfogata 590/1580 l Végsebesség 220 km/ó Gyorsulás (0–100 km/ó) 8,3 mp Fogyasztás városban 6,2 l/100 km Fogyasztás városon kívül 4,3 l/100 km Kombinált fogyasztás 5 l/100 km A modell alapára 16 990 euró A tesztelt változat alapára 18 860 euró A tesztelt modell ára 23 510 euró

A hétgangos duplakuplungos automata váltó átlagban 1500 fordulaton tartja a motort. Nyugodt tempónál gyakorlatilag egyáltalán nem hallani a hangját az utastérben. Padlógáznál a váltó azonnal alásorol, s a négyhengeres motor egészen 5900 fordulatig pereg. Hármas sebességfokozatnál úgy 120 km/óráig tudnak gyorsulni, így igazán nem kell tartani az előzéstől.

Szerencsére a dinamikus motorhoz igazították a futóművet is. Az autó magabiztosan fekszik az úton, akár egyenetlen a terep, akár sima az aszfaltút, az éles kanyarokkal is megbirkózik. Az 1,5-ös benzin ezért az Octavia esetében ideális választás azoknak, akik csendre és jó fogyasztásra vágynak.