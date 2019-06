Renault Kadjar: a francia elegancia

A Renault Kadjar a francia márka közkedvelt modellje, ez a kompakt SUV, amely az utóbbi években jelentős újításokon esett át. Az aktuális változat egy magabiztos, jól mutató járgány, amely kétgyermekes családnak is ideális férőhelyet és kényelmet biztosít, a csomagterében egy babakocsi is játszva elfér.

A Kadjar szerintem elölről mutat a legjobban, bár a dinamikus vonalvezetés az autó oldalán is megfigyelhető. A krómozott elemek az orrészen valóban masszív benyomást keltenek, ugyanúgy jól mutatnak az új LED-fényszórók vagy a 18 collos abroncsok. S ha már a LED-fényszórókról van szó, a Renault a távolsági lámpák automatikus ki- és bekacsolásának funkcióját is integrálta a lámpatestbe. A fényszórók tényleg tökéletesen működnek, a kinti fényhez, világossághoz igazítják a megvilágítás intenzitását.



Fájós hátra is jó ülések



Ami az utasteret, pontosabban a műszerfalat illeti, kénytelen vagyok némi kritikát megfogalmazni. Első ránézésére ugyan jól néz ki, viszont az én ízlésemhez képest kicsit túl egyszínű, nagyon dominál benne a szürkeség, ami – tekintettel az autó mutatós külsejére – kár. Az extra felszereltségnek számító bőrülések rendkívül kényelmesek – a hátam több száz kilométer levezetése után sem fájt, ami nem semmi, ugyanis a hátamra rendkívül érzékeny vagyok, s a minimálisan kényelmetlen üléseket is eléggé nehezen viselem. Külön öröm volt, hogy a járgány Bose audiorendszerrel volt felszerelve, így a hang minőségével igazán nem volt gond. Az utastérben egyébként elég hely van, a hátul utazók sem panaszkodhatnak, külön öröm lehet számukra a tágas tetőablak, amely még élvezetesebbé teszi az utazást.

Erős motor



A már standard vezetést elősegítő rendszerek közül a Kadjarból nem hiányzik a holttérfigyelő rendszer, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, az aktív fékezés, vagy a sebességtartó, amely a Kadjar esetében sajnos még nem adaptív.

Az 1,3 literes motor hétgangos EDC-váltóval volt kombinálva, 117 kW (160 LE) teljesítményt kínált, a forgatónyomaték 260 Nm volt. Négy utas és teli csomagtartó sem okozott különösebb problémát a motornak, bár intenzívebb előzéseknél azért érezni lehetett, hogy ami a teljesítményt illeti, többet aligha tud magából kipréselni. Ez az a motor egyébként, amelyet a Renault a Daimlerrel fejlesztett ki, s ez a 160 lóerős változat az, amelyet duplakuplungos váltóval is lehet kombinálni. Aki nem tud óvatosan bánni a gázpedállal, az hét liter feletti fogyasztásra számíthat, normál vezetési tempóban viszont a 6,5 liter alatti érték abszolút reális.



A kellemes csalódás



Aki hajlandó megválni az előítéletektől, s nem gondol arra, hogy francia autóban ül, az nagyon kellemesen csalódni fog, a Kadjar aktuális generációja ugyanis tényleg jó autó. Négy felnőtt számára hosszú utakon nem a legjobb megoldás, viszont kétgyermekes családnak szerintem még ideális választás is lehet. A csomagtérben sok minden elfér, a magasabb hasmagasságnak köszönhetően pedig még egyenetlen erdei útra is kimerészkedhetnek vele. Ami az árát illeti, a 140 TCe jelölésű motor a legalacsonyabb ZEN felszereltségi szintben jelenleg 18 990 euróba kerül, a tesztelt változat ára elérte a 29 ezer eurót.