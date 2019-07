Lexus ES 300h: csak a csend és a luxus

Aki úgy dönt, hogy megvásárolja ezt az attraktív külsejű limuzint, annak nem kell sokáig böngésznie a kínálatot. Nálunk ugyanis a modell csupán hibrid változata elérhető. A motorházban így csak egy 2,5 literes négyhengeres benzinmotor lesz, elektromotorral kombinálva. A benzinmotor 120 lóerős és 202 Nm forgatónyomatékkal rendelkezik, viszont az elektromotoros rendszerrel kombinálva a teljesítmény eléri a 218 lóerőt.

A japán hibrideknél már természetesnek számít az elektromosan vezérelt e-CVT-váltó. Az ES ugyanarra a GA-K platformra épült, mint a Toyota Camry és az új RAV4, minek köszönhetően sokkal stabilabban fekszik az úton, s ugyanakkor szinte tökéletesen hangszigetelt.

Ez a Lexus nem csak nagynak tűnik, valóban nagy is, hossza eléri a 4975 millimétert. Ennek köszönhetően az utastérben is rengeteg hely van. A hátsó üléseken is kényelmesen elférnek, fejmagasságban is elég tágas a tér. S bár az elemek átkerültek a csomagtartóból a hátsó ülések alá (a támlákat nem lehet lehajtani), még így is csak 454 literes rakodótér áll a rendelkezésre. Egyébként minél tovább néztem, annál inkább megtetszett, az ES vonalvezetése, minden egyes része egyszerűen tökéletes.

A járgány F Sport Top kivitelezésű volt. Erről árulkodik például a hűtőrács speciális, méhsejt mintázatú kialakítása, különösen sportos teljesítményt viszont ne várjanak ettől a járgánytól. A luxuslimuzin, a sportos üzemmód és főleg, az e-CTV váltó nem éppen egy tipikus kombináció, ám az ESben igen jól működött az összhatás. Az e-CVT-váltóknál gyakran előfordul, hogy erőteljes gyorsulásnál a fordulatok a csillagos égig szöknek, a motor búg, de az autó csak nagyon lassan gyorsul. Ezt viszont az ES-ben sikerült kikerülni. A fordulatok már alacsony sebességnél is magasan vannak, az autó folyamatosan gyorsul. Ha ehhez hozzávesszük az egyedi elülső és hátsó lengéscsillapítást, a tökéletesen kialakított üléseket és jó hangszigetelést, egy nagyon érdekes kombinációt kapunk. A tökéletesen működő hibridmeghajtásnak köszönhetően ráadásul az egy hét alatt megtett több mint ezer kilométer után 6,2 literes volt a fogyasztás.

Ez az ES, mint elvégre minden Lexus, elsősorban a luxusról, a kényelemről és a hibátlanul működő hibrid technológiáról szól. Épp a hibridmeghajtás és az autóban uralkodó hihetetlen csend miatt voltam hajlamos gyengéden bánni a gázpedállal, nem sietni, s egyszerűen csak élvezni a vezetés kínálta élményt. Másrészt, ha gyorsulásra vagy előzésre volt szükség, szemrebbenés nélkül teljesíti feladatát.