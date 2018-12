Tükör helyett kamerákkal ellátott Lexus

Már nemcsak a sci-fi filmekben száguldozó autókon látni visszapillantó tükrök helyett kamerákat, a Lexus már a gyakorlatban is bevezette ezt az újdonságot, s jelenleg azon dolgozik, hogy Japán határain kívül is eljutassa az utakra ezt a technológiát.

Már nemcsak a sci-fi filmekben száguldozó autókon látni visszapillantó tükrök helyett kamerákat, a Lexus már a gyakorlatban is bevezette ezt az újdonságot, s jelenleg azon dolgozik, hogy Japán határain kívül is eljutassa az utakra ezt a technológiát.

Kétség nem fér hozzá, hogy az autófejlesztés történelmében az egyik legfontosabb biztonsági elem a visszapillantó tükör kitalálása volt. A tükrök is hatalmas fejlődésen estek át, változott a formájuk, de olyan elemekkel is kiegészültek, mint a holttérfigyelő rendszer kijelzője. A Lexus ES viszont a világ első sorozatgyártású személyautója, amelyben digitális kamera és kijelző helyettesíti a külső visszapillantó tükröket. Ez a technológia még csak Japánban elérhető, a Lexus elnöke, Josihara Yasawa viszont úgy nyilatkozott, hogy hamarosan az európai piacon is elérhetővé szeretné tenni ezt a technológiát. Elmondása szerint a márka jelenleg azt vizsgálja, bevezethető-e az Európai Unió (EU) jogi normái szerint egy ilyen technológia a sorozatgyártásban, s hogy lenne-e egyáltalán érdeklődés iránta.

Pont az előírások és jogszabályok korlátozhatják leginkább a Lexus korszerű technológiájának európai terjeszkedését. Az EU tagállamainak a többsége ugyanis megköveteli, hogy az autókon klasszikus visszapillantó tükrök legyenek, ilyen előírást tartalmaznak a vonatkozó előírások. A japán márka viszont abban bízik, hogy a helyzet fokozatosan megváltozik, s mások is követik majd Japán példáját, amely a világ országai közül elsőként iktatta törvénybe, hogy egy személyautón a külső visszapillantó tükröket lehet kamerákkal is helyettesíteni. Nem egy szakértő jelezte, nagy valószínűséggel az európai piacon is hamarosan elterjed ez az újdonság, amelynek számos előnye van.

A Lexus Digital Outer Mirrors System elnevezésű rendszer azt mutatja, mi zajlik az autó mellett és mögött, a képet az utastérben elhelyezett két digitális kijelzőre vetíti. Az autó külsején csak a kamerák vannak elhelyezve, amelyek sokkal kisebb helyet foglalnak el, mint a klasszikus visszapillantó tükrök. Ez a megoldás csökkenti az aerodinamikus ellenállást és a zajt, s természetesen hatással van a fogyasztásra is, amely a kisebb ellenállásnak köszönhetően alacsonyabb. A kamerák felvétele ráadásul minimalizálja a holttér méretét.