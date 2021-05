Az új Fabia modernebb és szebb lett, gazdagabb felszerelést is kapott

A Škodánál már megszokott, többhetes beetetés után végre eljött az a pillanat, amikor már nemcsak látványautót, tervrajzot vagy álcázott kocsit, hanem az egész autót megmutatták. A márka esetében nagy eseményről van szó, hiszen a Fabia az Octavia után a második legfontosabb modell. A Felicia utódjaként érkezett, s 22 év alatt több mint 4,5 millió kelt el belőle. A múlt héten bemutatott járgány nem egy ráncfelvarráson átesett modellfrissítés, ez egy teljesen új generáció, amely hét év után váltja az előzőt.



Új platform



Első ízben épül a Fabia az MQBA0 moduláris keresztmotoros platform műszaki alapjaira, amely a Volkswagen-csoport padlóvázaként még tágasabb belteret tesz lehetővé. 4108 milliméteres hosszúságával a Fabia jóval nagyobb lett és először lépi túl a négyméteres határt. A méretváltoztatás már a fényképekről is evidens, ami nekem személy szerint nagyon tetszik, hogy az autó veszített az éles vonalvezetéséből, s ismét visszatért az eredeti, köpcösebb énjéhez. Ami még a felvételekről tán mindenkinek feltűnik, az az új, rendkívül szokatlan metálfényezés, amely Phoenix nevet kapta – a járgány összesen kilenc színben lesz elérhető.

A Fabia esetében, mivel népautóról van szó, nem feledkezhetünk meg a csomagtér méretéről. Szinte megilletődve éreztem volna magam, ha itt nem történik változás, és a Škoda szerencsére nem okozott csalódást. A klasszikus piaci szegmens már eddig is legnagyobb, 330 literes csomagtértérfogata ugyanis most további 50 literrel 380 literre nőtt. Ha így haladunk tovább, néhány év múlva nemcsak a négy-, hanem az ötés a hatméteres hosszúságot is átlépik majd a következő generációk. Viccet félretéve, azt még meg kell jegyezni, hogy a Fabia esetében megmarad a kombi változat is, ez azonban csak később érkezik a piacra.





Átdolgozott utastér



Nekem így elsőre sokkal otthonosabbnak tűnik a Fabia negyedik generációjának az utastere. A volán már ismerős lehet az Octaviából, aminek nem nagyon örülök, mert még mindig nem tudtam hozzászokni az új formákhoz. A műszerfalon persze domináns helyet kapott a központi szabadon álló érintőképernyő, extraként lesz rendelhető a modellhez a digitális műszeregység. Az egyes vezérlési funkciók egy része még klasszikus gombon keresztül kezelhető.

Az új platform további fontos hozadéka egyébként, hogy a Škoda számára lényegesen egyszerűsíti a gyártást, s arra is lehetőséget ad, hogy minden eddiginél korszerűbb technológiákkal tudják felszerelni az autót. Első alkalommal jelenhet meg a járgányban az adaptív sebességtartó, vagy a holttérfigyelő rendszer, s már az anyósülésen is lehet Isofix gyerekülés-rögzítő. Az utasok biztonságáról összesen kilenc légzsák gondoskodhat.





900 km-es hatótáv?



A gyártó a bemutatáskor külön hangsúlyozta, hogy a Fabia kategóriája legkedvezőbb aerodinamikai tulajdonságainak köszönhetően 0,28-as légellenállási együtthatóval (cw) rendelkezik. Érdekesség, hogy a járgányhoz opcióként rendelhető lesz egy 50 literes üzemanyagtartály (alapban 40 literes). Nos ha a légellenállási együtthatóhoz hozzáadjuk az 50 literes tartályt, s mindezt egybevetjük a WLTP-szabvánnyal, akkor kiderül, hogy az új Fabiával egy tankolásra akár 900 kilométert is megtehetünk. Pofon egyszerű, ugye?

A motorházban egyébként a Volkswagen-csoport jelenlegi EVO-motorgenerációjának öt benzinüzemű erőforrásának valamelyikét találják a 48 kW (65 LE) és 110 kW (150 LE) közötti teljesítménytartományból. Az alapnak számító egyliteres, háromhengeres MPI-erőforrások forgatónyomatéka csupán 95 Nm, és csak ötgangos sebességváltóval lesznek kombinálva. A TSI erőforrások kínálata 75 kW (95 LE) teljesítménynél kezdődik, s ebben az esetben is csak az ötgangos manuális váltó lesz elérhető. A dupla kuplungos, hétgangos DSG-váltót csak a kínálat csúcsát képező 81 és 110 kW teljesítményű motoroknál találjuk, a gyengébb változathoz még hatgangos manuális váltó is választható.

A legerősebb motorral egyben visszatér a kínálatba a négyhengeres erőforrás, amely kisebb megterhelésnél képes kikapcsolni a középső két hengert.



Simply Clever



S mint ahogy az egyre nagyobb csomagtér, úgy az újabbnál újabb Simply Clever-megoldások nélkül sem tudják a Škoda tervezői elképzelni az életüket.

Kapaszkodjanak meg: az új Fabiában öt ilyen, teljesen új megoldás ünnepli premierjét. A váltókar előtt, kérem szépen, kártyák és ceruzák tárolására szolgáló rekeszt találnak, a tetőablak napellenzője szükség esetén leemelhető, ugyanúgy eltávolítható az üvegtartó, a csomagtérben új lehetőségek nyílnak a szállított holmi rögzítésére, a két hátsó ülés között pedig egy teljesen új tárolórekesz is megjelenik.

Most már csak azt kell megvárni, hogy kipróbáljuk az autót, és kiderítsük, hogy nem feledkeztek-e meg a tervezők a régi, jól ismert Simply Clever-megoldásokról, mint az ajtóba rejtett esernyő, vagy a központi visszapillantó tükörben találA ható USB-C-csatlakozó.