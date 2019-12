Autó-Motor 2019-ben

Több mint 60 letesztelt autó, több mint 33 ezer levezetett kilométer, nyolc nemzetközi és tucatnyi hazai bemutató, nemzetközi világbemutatók sora – így nézett ki az elmúlt esztendő az Új Szó Autó-Motor rovatában. 2019-ben is azon fáradoztam, hogy a lehető legaktuálisabb információkat közöljem olvasóinkkal az Autó-Motor világából. Hogyan is nézett ki az elmúlt esztendő a szerkesztőségi garázsunkban?

Több mint 60 letesztelt autó, több mint 33 ezer levezetett kilométer, nyolc nemzetközi és tucatnyi hazai bemutató, nemzetközi világbemutatók sora – így nézett ki az elmúlt esztendő az Új Szó Autó-Motor rovatában. 2019-ben is azon fáradoztam, hogy a lehető legaktuálisabb információkat közöljem olvasóinkkal az Autó-Motor világából. Hogyan is nézett ki az elmúlt esztendő a szerkesztőségi garázsunkban?

Két hét kivételével 2019-ben minden héten egy újdonságot teszteltem. Néha olyan nagy volt a nyomás, hogy két autót is kellett próbálni egy hét alatt – ami a hektikus napilapos tempó mellett nem mindig könnyen teljesíthető feladat. A kis városi járgányok mellett nem hiányozhattak a népszerű SUV modellek, a családi egyterűek, de a luxusmodellek sem, amelyek tesztelése során mindig arra próbáltam koncentrálni, mi az az exkluzív, megfizethetetlen vagy egyedi elem, technológia egy-egy ilyen járgányban, amely miatt az átlagos halandó számára megfizethetetlenné válik egy ilyen autó. Mely járgányok maradtak meg emlékezetemben az elmúlt esztendőből a leginkább?



Számomra a legjobbak



Az év elején került kezem ügyébe a Hyundai i30 Fastback. Olyan autó volt ez, amely elsősorban a stílusával kapott meg, s egy hét után a praktikus oldalai is elnyerték a tetszésemet. Aki nem akar kifejezetten hatchbacket vagy kombit, s még stílusra is vágyik, annak tán az i30 Fastback bizonyulhat ideális választásnak. A motorházban négyhengeres 1,4 T-GDi erőforrás volt, amely a 140 lóerejével és 242 Nmes forgatónyomatékkal pontosan elég volt ahhoz a dinamikához, ami ehhez a járgányhoz kellett.

Az évet stílusosan folytattam, hiszen nem sokkal a Hyundai tesztelése után meghívást kaptam a RollsRoyce legelső szlovákiai sajtótájékoztatójára. Nem véletlenül nevezném ezt az eseményt az év legérdekesebb hazai sajtótájékoztatójának. A márka az első SUV-modelljét, a Cullinant mutatta be a főváros egyik lerobbant, ám stílusos kiállítóteremmé átalakított régi gyárcsarnokában.

A csarnok nagyon lepukkadt helyen volt, s mivel a márka osztrák és magyarországi kliensei is meghívást kaptak az akcióra, bizarr látvány volt figyelni, ahogy a dúsgazdag Rolls-Rolyce-tulajdonosok ijedt tekintettel szállnak ki luxusjárgányaikból Pozsony egyik legelhanyagoltabb városrészében. Odabent már minden úgy nézett ki, ahogy egy ilyen bemutatón szokás – ami a rendezvény minőségét illeti, bármelyik nyugat-európai országban tartott akciók színvonalát is elérte.

S milyen volt a Cullinan? A Rolls Royce-ok mindig is hatalmas autók voltak, az első SUV viszont minden eddiginél nagyobbra sikerült. A 4x4-es meghajtás ellenére kétlem, hogy valaki terepre hajt ki ezzel az autóval, bár valószínűsíthető, hogy az 560 lóerő és 420 kW teljesítménnyel azért valamit a leaszfaltozott úton kívül is teljesíteni tudna. A leendő, s tán már jelenlegi kliensei viszont szerintem nem a négykerékmeghajtást fogják kihasználni a leginkább, hanem a két bőrülést, amit a csomagtartó ajtajának kinyitása után a rakodótér padlójából lehet elővarázsolni, egy praktikus pezsgős üvegtartóval és kristálypohárszettel együtt. Ilyen társaságban már nagyon kényelmesen lehet csodálni a kilátást, mondjuk egy dombtetőről is. Az ár? A kiállított modell pontos árát soha nem árulják el, amit ebben az esetben tudni lehetett, hogy az alap 270 ezer euró környékén kezdődik áfa nélkül.

Fél évvel később még a kezem ügyébe került egy Rolls-Royce, a Dawn modellt kaptam tesztelésre. Nyáron külön öröm kabriókat tesztelni, egy Rolls-Royce esetében az élvezet a tetőfokára hág. Hiába, a Dawn egy élmény volt, még akkor is, ha soha az életemben nem lesz pénzem arra, hogy megvegyem, s még úgy is, hogy csak egy napig lehetett nálam. A Rolls-Royce-ok tesztelése rendszerint reggeltől estig zajlik, aztán leadom az autót, irány a tömött villamos, és vissza a szerkesztőségbe. A munkám egyik ironikus része pont ez: napközben egy több százezres autót vezetek, este pedig felülök a villamosra, és hallgatom: „A következő megálló...”. S milyen volt a Dawn? Tömören tán úgy összegezném: korábban azt hittem, hogy egy RollsRoyce-ban csak Beethovent vagy Vivaldit lehet hallgatni, a Dawn igazolta, hogy néha ilyen autóban is jó a Highway to Hellt bömböltetni.



Mindent vitt a Škoda



Bármelyik újságírókollégám igazolhatná, teljesen mindegy, miről ír az ember, egy biztos, ha Škodáról van szó, a siker garantált lesz. Ezt igazolják elvégre az internetes oldalunk, az ujszo.com olvasottsági adatai is. A népautónak nevezett cseh márka járgányai mindig vezetik az olvasottsági listát, a közlekedési törvénymódosításokról vagy a közlekedési szabályokról írt cikkekkel együtt. Idén pedig sok olvasónknak szereztem örömet, ugyanis volt mit írni a Škodáról.

Márciusban a mellékletben külön oldalon foglalkoztam a Škoda 1000 MB-vel, az első sorozatgyártású Škoda ugyanis idén ünnepelte ötvenötödik születésnapját. 2018 decemberében személyesen is ott voltam a Scala világbemutatóján Tel-Avivban, áprilisban pedig már Splitben, a horvát utakon teszteltem az újdonságot, amely a nem annyira népszerű Rapid helyét vette át a Škoda modellpalettáján. Tudom, hogy a márka számára mérföldkőnek számít ez a modell, de számomra is abszolút újdonságot jelentett. A Škoda ugyanis ezzel a modellel kilépett az eddig megszokott formanyelvéből, s teljesen új elemeket mutatott be. Ilyen a dinamikus irányjelző, a márka logóját a Škoda felirat váltotta fel hátul, a médiarendszer kijelzője már külön a műszerfalon elhelyezett táblagép formájában jelenik meg, s még folytathatnám. A Scalával elérték azt, amit akartak, s talán még egy kicsit többet: egy kevésbé sikeres modellt helyettesítettek egy olyan autóval, amely sokkal jobb, kivitelezése is jobb minőséget képvisel, s főleg: megfizethető.

A Škoda egy hatalmas eseménnyel folytatta az évet. Májusban ugyanis Pozsonyban tartották a Superb hibrid változatának, a teljesen elektromos Citigo-e iV modellnek s a márka elektromos sorozatának, az iV-sorozatnak a világbemutatóját. Nem véletlenül esett Szlovákia fővárosára a választás, ekkor tartották Pozsonyban a jégkorongvilágbajnokságot, így a Škoda este egy mérkőzésre is elvitte a világ a számos országából meghívott 560, hogy a bemutató estéjére a CsehországNémetország mérkőzés jutott, így különösen vicces volt figyelni a a német kézben levő márka csehországi tulajdonosait, ahogy megszakadnak a boldogságtól minden egyes cseh gólnál, de azért ügyelnek arra is, hogy a német tulajdonosok előtt ne kiabáljanak túlzottan. Aztán jött az új Superb tesztelése. A Škoda limuzinja minden eddiginél szebb – a dizájnváltoztatás szerintem az autó hátsó részén mutatkozik meg a leginkább –, biztonságosabb, s olyan új technológiákat is kapott, mint a preadaptív sebességtartó. Ez önállóan lelassít az előírt sebességre vagy az útviszonyokhoz igazítja az autó gyorsaságát, mindezt anélkül, hogy megérintenénk a pedálok valamelyikét. Hiába, már a Škodából sem hiányoznak a csúcstechnológiák, például a tökéletesen működő LED Matrix fényszóróknak köszönhetően.

Nem feledkezhetek meg a Škoda legkisebb SUV-modelljéről, a Kamiqról, amelynek franciaországi nemzetközi teszteléséről ugyancsak nem hiányzott az Új Szó. Ennél a modellnél a legnagyobb csalódást a meglepően kicsi csomagtér okozta, amely lehet kicsit fékezi majd az eladásokat, ám ettől eltekintve kényelmes, mutatós kis városi SUV.

A Škoda tavaszra spórolta a legfontosabb újdonság, az Octavia negyedik generációjának bemutatóját, amely ugyancsak egy új, modernebb korszak kezdetét jelenti.

Egy kis off-road



Ami a terepezést illeti, meg kell említeni az év abszolút győztesét számomra, mégpedig a Mitsubishi L200 járgány legújabb változatát, amelyet a Murányi-fennsík dombjain, speciálisan off-roadra kialakított útvonalon próbáltam ki, s mit mondjak, elállt a lélegzetem. Már alap 4x4-es meghajtással is sokat kibír, az első és hátsó differenciálmű zárása után viszont szinte csodákra képes. Komolyan nem hittem, hogy egy pick-up munkagéppel olyan sziklákon és meredek emelkedőkön is fel lehet kúszni. Az L200 ráadásul meg se szeppent. Fogta magát, s felmászott a legmagasabb dombra.

S ha már terepezés, akkor nem hagyhatom ki a kicsi, apró, aranyos Suzuki Jimnyt, amely tény, hogy az év vége felé jutott csak kezem ügyébe, de egy biztos, még nagyon sokáig emlékezni fogok rá. Ennyire szeretni való, de egyben unpraktikus autóban még tán soha nem ültem. Nemcsak a férfiak fordulnak meg utána az utakon, hanem a nők és a gyerekek is, és helyenként már olyan érzésem volt, hogy a macskák és a kutyák, valamint a madarak is lassabban repülnek, csak hogy madártávlatból is jobban szemügyre vehessék ezt az apróságot. Méreteinek köszönhetően városban bárhol egyszerűen leparkolnak vele, s ezzel gyakorlatilag be is fejeztem a járgány praktikus oldalainak felsorolását. Legnagyobb előnyeit a terepen fogják megtapasztalni, a teljesítményének és alacsony súlyának köszönhetően olyan dombokra is könnyedén felmászik, amelyekre gyalog is nagy erőfeszítés lenne felkúszni.



Családi egyterű



Tudom, milyen nehéz sok holmit bepakolni egy autóba, többgyermekes családok aránylag gyakran szembesülnek ezzel a problémával. Ezért sem hagytam ki idén a tágas családi autók tesztelését, melyek közül a legjobban a Ford S-Max maradt meg az emlékezetemben. Elsősorban azért, mert az S-Max számos rakodóteret kínál, a csomagtérbe pedig tényleg azt tesznek, amit csak akarnak. Az S-Max másik nagy előnye viszont az erős motor volt. 240 lóerős TDCi erőforrásnak köszönhetően viszont ez a családi egyterű sem ijedt meg a sportos vezetéstől, amit a sofőr elsősorban olyankor fog értékelni, amikor a család otthon marad, s kedve támad egy kis száguldozásra. Az új S-Max egyébként azt is megmutatta, hogy a biztonságra nem kell sajnálni a pénzt. Olyan fényszórókat, mint amilyenek az adaptív Full LED fényszórók, még garantáltan nem láttak. A Dynamic LED + LED DRL rendszernek köszönhetően automatikusan váltogattak a klasszikus és távolsági fényszórók között, de a kanyart is önállóan megvilágították még azelőtt, hogy odaértünk volna az autóval. Ez hihetetlen segítség.



Nem csak autók



Az Autó-Motor 2019-ben sem csak a tesztelésekről szólt. Rengeteg törvénymódosításról, új szabályról és előírásról tájékoztattam olvasóinkat. Nagy port kavart az Új Szó Facebook-oldalán a ködlámpák, távolsági fényszórók pontos használatáról írt cikk, amelyhez számtalan embernek volt hozzászólása. Külön sorozatban foglalkoztam az elektromobilok és alternatív meghajtású járgányok előnyeivel és hátrányaival, a töltés lehetőségeivel, de annak is utánajártam, mely – nálunk kapható – elektromos meghajtású autó a legolcsóbb vagy legjobb.

Az Autó-Motorból tudhatták meg, miért vezeti be a rendőrség Szlovákiában az úgynevezett mentőfolyosók kialakításának kötelességét forgalmi dugók esetén, s hogy mit jelent ez a sofőrök számára. Ebben a rovatban olvashatták el azt is, milyen közlekedési szabályokat találtak ki a rollerezők számára. Több alkalommal foglalkoztunk az úthálózat bővítésével és az azzal kapcsolatos problémákkal is.



Mi lesz 2020-ban?



Ami a teszteléseket illeti, az év első fele a naptárban lassan megtelt. Örülhetnek a Mitsubishi legújabb modelljeinek és felszereltségi szintjeinek tesztelésére, az év elején próbára tesszük a vadonatúj Škoda Octaviát, a vitatott új BMW X6-ot vagy a Dacia Duster 4x4-es változatát. Ugyancsak figyelni fogom az R7-es gyorsforgalmi út befejezését, a pozsonyi D4-es körgyűrű körüli bonyodalmakat, azt, hogy milyen tempóban sikerül bővíteni a déli gyorsforgalmi utakat, s még sok mást.