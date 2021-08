Zöldtől bordón át a feketéig

Ember legyen a talpán, aki teljes mértékben át tudja tekinti a hétfőn érvénybe lépő járványügyi szabályozást, azaz a Covid-automatát. Egy bonyolultabb keresztrejtvényt, vagy sudoku játékot talán egyszerűbben és gyorsabban meg lehet oldani. Egyértelmű, hogy a delta variáns megjelenése miatt újabb szabályokat kell bevezetni, hogy ezzel csökkenjen a járvány terjedésének veszélye. A szlovák kormány már ki is jelentette, amolyan megnyugtatásként, hogy már nem lesznek országos szintű lezárások, ami mindenképpen megnyugtató. De nemcsak hazánkban, szinte az összes európai országban hasonló intézkedéseket vezetnek be, igaz, máshol nem ilyen bonyolult a helyzet.

Hazánkban a kormánykoalícióban található populisták miatt kellett ennyire nyakatekert szabályokat alkotni, hogy ne az legyen, mint sok más országban, azaz, hogy pl. az éttermekbe, szállodákba, fürdőkbe csak a teljesen beoltottak mehetnek. Hogy elmondhassák, kiharcolták, hogy az oltatlanok se legyenek korlátozva. Ami persze nem igaz, hiszen a szabályok szerint a teljesen védetteknek nem lesznek akadályok, míg azok, akik eddig nem vették fel az oltást, vagy nem is akarják ezt megtenni, számos korlátba ütköznek. Ők sok esetben csak a teraszokon foglalhatnak helyet, már ha egy étterem ilyen rendszerben működik, de ha úgy dönt a vezetőség, hogy csak az oltottaknak (vagy köztes megoldásként a negatív teszttel rendelkezőknek is) kínálja a szolgáltatásait, akkor hiába is böngészné a napi menüt, legfeljebb elvitelre kérheti…

A legújabb Covid-automata alapos fejfájást okozhat az éttermek, szállodák, edzőtermek stb. tulajdonosainak, hiszen, ha mindenki felé nyitnának, sokkal kisebb kapacitásokkal működhetnek, amíg az adott járásban nem romlik a helyzet, és nem vált a jelzőlámpa egy sötétebb színre. Ha pedig csak a védetteknek szolgáltatnak, akkor azonnal feleződik a lehetséges vendégkör. Az, hogy mikor lesz egy járás zöld, narancs, piros, bordó, fekete színű, számos adat alapján határozzák meg, az egyik legfontosabb, hogy mennyi a napi esetszám, mennyi az oltottak aránya, enyhítő körülményként kezelik, ha magas az idősebb korosztály magasabb átoltottsága. Valamiért azonban alig veszik figyelembe, mennyi a kórházban, lélegeztetőgépen lévők száma, azaz mennyien fertőződnek meg úgy, hogy a betegségnek súlyos tünetei lesznek. Pedig mind több országban ismerik fel, hogy egy ideig a koronavírus életünk részévé válik, így a küzdelem mellett meg kell tanulnunk élni ezzel a jelenséggel. Éppen ezért számos európai országban már a kórházban kezeltek száma az egyik legfontosabb mutató. Ez alapján Szlovákiában tegnap nem volt tragikus a helyzet, 6 fővel csökkent a kórházban kezeltek száma, 51-en szorultak ilyen kezelésre. Az elhunytak száma pedig hetek óta napi 0-1 között mozog.

Egyértelmű, hogy fel kell készülni a járvány újbóli berobbanására, el kell érni, hogy minél többen döntsenek az oltás mellett. Ám a mostani helyzet messze nem indokolja, hogy folyamatos stresszben figyeljük a jelzőlámpán, hogy az mit mutat: zöld, narancs, piros, bordó, fekete. Oltottak, oltatlanok, teszttel rendelkezők. Szabad. Nem szabad.