Végre jó hír keletről

Ezzel együtt Szlovákiában már öt autógyár fog működni, nem meglepő, hogy ismét terítékre került az ország autóipari függősége. Az autóipar már ma Szlovákia messze legfontosabb iparága, és ezzel a befektetéssel még nagyobb szerepet fog játszani az ipari termelésben, a foglalkoztatásban és az exportban.

Ezzel együtt, a Volvo befektetése több szempontból is jó hír Szlovákiának. Nagy pozitívum, hogy végre Kelet-Szlovákiába is sikerült jelentős autóipari befektetőt csábítani. A várhatóan évi 250 ezer autót gyártó üzem nagy impulzust ad a gazdaságilag elmaradottabb régiónak, mely 10 ezer új munkahelyhez is hozzájut. Erre nagy szükség van, mert a kiválasztott Kassa-környéki járás májusban is 11,2%-os munkanélküliséget mutatott ki, és a munkanélküliség a Kassai kerület öt másik járásában is meghaladta a 10%-ot. Ilyen munkanélküliség mellett munkaerőhiány valószínűleg nem fenyeget. Az autóipari bérek Szlovákiában az egész ipari termelésben a legmagasabbak, ezért jelentkezőben nem lesz hiány. A növekvő életköltségek fényében az sem elképzelhetetlen, hogy a jelenleg Nyugat-Szlovákiában dolgozó, keletről származó munkavállalók egy része visszaköltözik szülőföldjére. Ami gondot okozhat, az a szakképzettség hiánya, de ezt a kormány egy továbbképzési központ felépítésével szeretné orvosolni, mely egyenesen a Volvónak készíti elő a szakképzett munkaerőt.

Nagyon fontos az is, hogy a Volvo kelet-szlovákiai autógyára kizárólag az elektromos modellek gyártására specializálódik. Ez nagymértékben jövőbiztossá teszi a befektetést, mert úgy tűnik fel, hogy a belső égésű motorok kora lassan véget ér. A többi szlovákiai autógyárban is gyártanak már elektromos modelleket is, de ezek csak a termelés kis részét teszik ki. A Volvo befektetésével Szlovákia fontos ponttá válik az európai elektromobilitás térképén, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a többi autógyár is számoljon szlovákiai telephelyével az elektromos autók korában is.

Tudjuk, mindennek ára van, ami a Volvo befektetése esetében 267 millió eurós állami támogatás. Az összeg jelentős, hiszen a tanárok sokat vitatott 10%-os bérnövekedésére körülbelül 180 millió euró is elég volna. Sok vita folyik a globális vállalatoknak nyújtott állami segítségről, de tény, hogy a nagy külföldi befektetések hosszú távú pozitív gazdasági hatásai gyorsan meghaladják az állami pénzügyi támogatások összegét. Richard Sulík mindig is kritikusan viszonyult a külföldi befektetések állami támogatásához, de a Volvo esetében belátta, olyan befektetés, mely Kelet-Szlovákia gazdasági transzformációjának egyik kulcspontja lehet. Nem lehet megkerülni a tényt, hogy az új befektetéssel Szlovákia autóipari függősége tovább nő. Érdemes azonban visszatekinteni az elmúlt néhány évre, amiből látható, hogy a szlovák autóipar a vártnál jobban megbirkózott a koronavírus-járvánnyal, és a globális csiphiánnyal is jól dacolt. Ebből is látható, hogy egy tőkeerős globális iparág, melynek ma Szlovákia fontos része. Továbbra is érvényes azonban, hogy az ipari nagybefektetéseknek csak ugródeszkaként kellene szolgálniuk a tudásalapú gazdasági jövőbe. Ehhez az oktatás- és a kutatásfejlesztés nagyszabású támogatására is szükség van, ami sajnos nem tartozik Szlovákia erősségei közé.