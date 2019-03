Valami szérumot gyűlölködés ellen

A Smer egy visszafogottabb hölgy választója elkezdett üzeneteket küldözgetni netes barátnőinek, hogy a legszívesebben kikaparná egy meg nem nevezett köztársaságielnökjelölt asszony szemét.

Különféle cikkeket és linkeket is csatolt – jobbára álhíreket meg átveréseket –, hiszen igazán tud miből válogatni. Adódik a kérdés: miért nem elég neki, hogy szíve joga Šefčovičra szavazni? Miért akarja kikaparni emellé még valakinek a szemét is? A válasz persze olyan egyszerű, mint ő maga: nem elég gyakorlott az internetes szörfözésben ahhoz, hogy ne dőljön be álhíreknek, vagy hogy ellen tudjon állni a tömegpszichózisnak.

Megfertőzi a gyűlölködés, az intolerancia, a hazugságok.

Azok az eszement dolgok, amelyeknek terjedését a gúgl meg a fészbúk még elő is segíti, amikor újabb és újabb hasonló írásokat lök az ember képébe, ha egyszer rákattintott egyre. Sajnos a közélet és az internet már szennyezettebb, mint a Föld légköre. Mintha a klímaváltozásban és az emberi gondolkodásban is valami ugrásszerű és visszafordíthatatlan folyamat menne végbe, és mindenféle ellenőrzés kicsúszni látszik a kezünkből. A sikertelenül szereplő Kotleba és Harabin tábora továbbra is csak úgy ontja a hazugságokat és az agresszív hülyeségeket (bár ha összeadjuk kettejük eredményét, igazából nem is nevezhetjük őket sikertelennek). Ha megegyeztek volna és összeadódik a két tábor potenciálja, sokkal magasabb lenne az adrenalinszintünk most, a második forduló előtt. Még magasabb, mint amikor Mečiar jutott a második fordulóba.

Hálás olvasóközönsége van az olyan jóslatoknak, hogy menekültek ezrei árasztják el Szlovákiát, homoszexuálisok fognak itt orgiákat tartani a liberálisokkal, éppen 2030-ban megtámad minket Oroszország, a Brüsszel pedig diktál nekünk, a NATO meg bűnszervezet.

Bár Kotleba és Harabin süllyesztőbe került az első forduló után, a szellemük továbbra is ott kísért az interneten és a közéletben – és ez még sokáig így lesz.

Nem beszélve arról, hogy ilyesmikkel szennyezi a légkört az SNS (az USAval való tárgyalás olyan, mint az 1968-as orosz megszállás) és a smeres Blaha is (liberális maffia stb.).

Emil, a könnyelmű kamasz azzal viccelődött az interneten, hogy a liberálisok hogyan fogják halomra lőni ellenfeleiket – azt akarta parodizálni, hogy egyesek nap mint nap ilyen hangnemben írogatnak nyilvánosan. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA kézbe is vette Emil ügyét rendesen, vizsgálatot indított ellene. Rendben, minden gyanús dolgot alaposan ki kell vizsgálni. Most már csak abban reménykedjünk, hogy egyszer előveszik azokat is, akik színtiszta, hamisítatlan gyűlöletből irkálnak ilyesmiket, nem viccből.

Mondjuk ez elég jó oltóanyag lenne a társadalmat megfertőző gyűlölködés ellen. És aztán van itt még néhány politikus is, akik nem tovább élezni akarják a helyzetet, hanem lecsillapítani a kedélyeket. Igen, ilyenek is vannak, vegyük észre őket.

A szerző a TASR hírügynökség munkatársa