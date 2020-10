Trump vagy Biden?

Biden előnye akár behozhatatlannak is tűnhet, de ne felejtsük, hogy négy éve Hillary Clinton is vezetett, és két és fél millió szavazattal többet kapott Trumpnál országos szinten. A kulcsfontosságú államokban fog eldőlni a választás november 3-án, és bár javarészt ezekben is Biden vezet, de kisebb előnnyel, és elképzelhető, hogy végül vereséget szenved.

Két nagyobb téma tölti meg mostanság az amerikai sajtót, amelyek Trump javára billenthetik az eredményt. A járvány miatti gazdasági támogatási csomag, továbbá Biden fiának, Hunter Bidennek az ügye. A demokraták már májusban előálltak egy 2200 milliárd dolláros mentőcsomaggal, amit a republikánusok által vezérelt szenátus szavazásra sem méltatott. Trump a választás utánra akarta halasztani a támogatásokról való döntést, aztán rájött, hogy mégse ez a nyerő stratégia, és előállt egy 1800 milliárd dolláros csomaggal, amit támogatásra felajánlott a demokratáknak. Mivel a Fehér Ház és a demokraták tervei is hasonló összegeket tartalmaznak és sok dologban egyeznek, már több demokrata képviselő is kritizálta Nancy Pelosit, amiért nem fogadja el Trump ajánlatát. Hiszen mostanra több millióan estek el a márciusban elfogadott csomag segélyeitől, és bármilyen új támogatás visszatartása veszteségeket jelenthet a demokratáknak. A Gallup intézet felmérése szerint csupán 10 százalék körül mozog a kongresszusban való bizalom a 2008-as válság óta, éppen azért, mert az emberek úgy érzik, hogy nem tud felmutatni eredményt olyan ügyekben, amelyek az átlagembert érintik. Ez a tehetetlenség, a „gridlock” az egyik oka az elitellenes érzelmeknek, melynek köszönhetően Trump 2016-ban nyert.

A másik ügy a New York Post október 14-én megjelent cikke, amely Hunter Biden e-mailjeit hozta nyilvánosságra, továbbá olyan személyes fotóit, amelyekből világos, hogy drogozik. Ezt egyébként Hunter Biden nyilvánosan beismerte, a cikkben pedig kevés új információ van, hiszen évek óta Trump egyik kedvenc témája. A történet közismert: Hunter Biden érte el, hogy eltávolítsák az ukrán főügyészt, aki az ukrán energetikai cég, a Burisma lehetséges korrupciós ügyeit vizsgálta (a cégben Biden fiának is érdekeltsége volt). Csakhogy az ukrán főügyész eltávolítását saját korrupciós ügyei miatt az Európai Unió már jóval azelőtt próbálta elérni, hogy Hunter Biden felbukkant volna Ukrajnában. A New York Post közölt egy e-mailt is, melyben Vadim Pozsarszkij, a Burisma igazgatótanácsnak egyik tanácsadója megköszönte Hunter Bidennek, hogy bemutatta őt az apjának, ez lenne a bizonyíték, hogy Joe Biden is érintett. Maga a cikk valószínűleg kis hatással lett volna a közvéleményre, hiszen ennél komolyabb bizonyítékok és korrupciós vádak vannak Trump és családja ellen. Nagyobb hatása lehet annak, hogy a Twitter és a Facebook egy idő után letiltotta a cikk megosztását.

A 2016-os választási kampányesemények, valamint most, a koronavírus miatt egyre nagyobb a nyomás a közösségi oldalakra, hogy akadályozzák meg az álhírek és hamis információk terjedését. De amikor gyenge vádakból így lesz titkos tartalom, az sokkal több embert képes meggyőzni bármiről, mintha csak a saját lábán állna a cikk.

Ha jó lesz a Fehér Ház és a republikánusok médiakampánya, e két történet még megfordíthatja a felmérésekből most kiolvasható eredményt.