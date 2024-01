Rákot okozhat a túl forró ital

Egy nemrégiben elvégzett amerikai tanulmány kimutatta, hogy rengeteg kávézó a forrásponthoz közeli hőmérsékleten, 93 Celsius-fokon szervírozza a kávét, ami nemcsak a leforrázás veszélyével jár, hanem más betegségek kialakulásához is vezethet. A túl forró italok és ételek, mint a forró leves vagy zabkása fogyasztása kárt okoz a nyelőcsőben. Egyben növeli a laphámrák kialakulásának veszélyét, ami a nyelőcső felső részén tud kialakulni – ismertette a Guardiannek Julie Thompson, a Guts UK jótékonysági szervezet képviselője. Egy másik, Iránban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy az alkoholfogyasztás és a dohányzás szintén ennek a rákfajtának a kockázatát növelő tényező. Thompson azért hozzátette, hogy a nyelőcsőrák még mindig az egyik legritkább rákfajta, 100 ezer emberből csupán 5,5-öt diagnosztizálnak ezzel a betegséggel. Ennek ellenére jó hamar felismerni a betegség jeleit, mert korai stádiumban még sokkal jobban gyógyítható. Korai tünet lehet, ha nehézséget vagy fájdalmat okoz az ételek, italok lenyelése, a köhögés, a hányás, a fulladozás, ismeretlen eredetű mellkasi fertőzés vagy a rekedtes hang is.

Bár még nem állapították meg pontosan, milyen hőmérsékletű ital növeli a nyelőcsőrák kockázatát, a legjobb megoldás, ha a forró italokat fogyasztás előtt hagyja kicsit hűlni. Az is jó megoldás, ha ad hozzá tejet vagy egy kis hideg vizet, ami különösen a gyógyteák esetében ajánlott. De ne mondjon le a teafogyasztásról, mivel a meleg italnak számos pozitív hatása van szervezetünkre.

(femina)