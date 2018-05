Vannak ismerőseim, akik imádják Dan Brown könyveit, és meggyőződésük, hogy a világot titkos erők irányítják. Ám amikor felmerül, hogy a politikában valakik a háttérből manipulálnak, máris tiltakoznak, mondván, ezek összeesküvés-elméletek! S ezek ellen tiltakozni illik, legalábbis külsőleg, nehogy megbélyegezzenek bennünket.

S ez különösen érvényes Fico ama kijelentése óta, hogy Kiska beszédét Soros írta. Ez nagy hiba volt, merthogy Sorosról vagy jót, vagy semmit.

De a látszat csal. Az IVO tavalyi felmérése szerint a lakosság 61 százaléka hisz abban, hogy a valóság teljesen más, mint amit el akarnak velünk hitetni, és a világot titkos csoportok irányítják titkos forgatókönyvek szerint. Leginkább Kotleba (85%), legkevésbé a Smer választói (49%) hisznek ebben, a Híd híveinek 59%-a, az MKP nincs az adatok között. Akkor ez a sok ember mind begyöpösödött hülye? Nem hinném. Hiszen annak a jelenségnek, hogy vannak a világon bizonyos szűk csoportok, amelyek gazdasági érdekeik megerősítése/kiterjesztése érdekében politikai kapcsolatokat építenek, vagyis hatalmat vásárolnak, amihez megvan a kellő pénzügyi hátterük, kiterjedt szakirodalma van, a legújabbak közül például az amerikai Peter Temin vagy a cseh Michal Klíma könyve. De idézhetem a hazai Kristína Šabíková politológust is, aki szerint „A néhány ember kezében koncentrált hatalmas vagyon azt is jelenti, hogy a politikai hatalom is az ő kezükben van. Globálisan érvényes, hogy az emberek egyre erősebben érzékelik, hogy a világot nem a kormányok és a politikusok irányítják, hanem a pénzügyi lobbik. A média, amely az esetek többségében magánkézben van, többé már nem a demokrácia őrzője, hanem a közvélemény antidemokratikus manipulációjának eszköze”. Annyit még hozzátennék, hogy ez nemcsak a pénz, hanem az ideológiák harca is. Ez nagyon fontos. Persze nem kötelező ezt elhinni. De akkor Ján Kuciak is összeesküvés-elméletet gyártott, amikor ilyesféle összefonódásokról írt? S ha ez nem az, akkor miért összeesküvés-elmélet feltételezni, hogy lehetnek hazai események, melyek mögött esetleg más, külső érdekek (is) állhatnak?

Már hallom, hogy ugyan, miért lenne érdekes valakinek Szlovákia. Például ezért: „Az egyes országok az ökológiai neokolonializmus, a víz- és termőföldmaffia manipulációjának céltáblájává fognak válni, vagy már most is azok. A kiváló víz- és talajkapacitásokkal rendelkező Szlovákia lassan, de biztosan a manipulált országok közé kerül. A vízzel kapcsolatos beruházások stratégiája Szlovákia bel- és külpolitikájának metszetét képezi. A kérdés, hogy képesek vagyunk-e ezt a lehetőséget kihasználni vagy egyszerűen egyoldalúan elveszítjük”, írta két éve Ladislav Hohoš szlovák filozófus. Ő saját bevallása szerint neomarxista. Én nem vagyok az. De elismerem, hogy e kérdésben igaza lehet.