Kétbalkezes tűzoltók

A kormány hosszas halogatását követően múlt héten végre a parlament is elfogadta azt a jogszabályt, amely alapján mentőövet dobnak a magas áram- és gázárak miatt nehéz helyzetbe került vállalatoknak. A gazdasági tárca szerint nagyjából 120 olyan vállalat lesz jogosult az állami dotációra, amelyek gyártása rendkívül energiaigényes. A magas energiaárak által leginkább sújtott ágazatok között van többek között a vas- és acélipar, a színesfémkohászat, a cementgyártás, a vegyipar és a papírgyártás is. A szaktárca 40 millió eurót különített el az energiaárak dotálására. Hogy ez elég lesz-e, az idővel kiderül, ami biztos, hogy a támogatás az utolsó utáni pillanatban jut el a cégekhez.

Több vállalat már kénytelen volt leállítani a termelését, megvárva, míg az állam mentőövet dob nekik. Hogy a kormány késlekedése mihez vezetett, azt a Statisztikai Hivatal legfrissebb felmérése alapján mérhetjük fel. Szlovákia ipari termelése eszerint szeptemberben már csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A vegyipar több mint 40, a fémfeldolgozás 10, az élelmiszeripar pedig 5 százalékot meghaladó visszaesést könyvelhetett el. A cégleállások miatt csökkent az energiafogyasztás, így az áram- és gázszolgálatók termelése is a harmadával esett vissza az egy évvel korábbihoz képest.

Az ő bajuk, mondhatnánk. Kit érdekelnek a nagyvállalatok gazdasági adatai? Tény azonban, hogy az egésznek végül úgyis az alkalmazottak isszák meg a levét. A Statisztikai Hivatal szerint az iparban már március óta folyamatosan csökken a foglalkoztatottság, szeptemberre pedig ez már a vizsgált ágazatok felére volt jellemző. Akiket pedig nem bocsátottak el, azok a fizetésükből egyre kevesebbet engedhetnek meg maguknak, az inflációt is figyelembe vevő reálbér ugyanis csaknem az összes ágazatban csökkent. Mindezt figyelembe véve, az sem csoda, hogy az elmúlt napokban több olyan felmérés is napvilágot látott, amelyek szerint a szlovákiai családok anyagi helyzete egyre kilátástalanabb.

Gyors javulásra ráadásul egyelőre nem számíthatunk. Az elemzők előrejelzései szerint az iparra továbbra is súlyos nyomás nehezedik, enyhe javulásra így legkorábban a jövő év végén, inkább azonban csak 2024-ben számíthatunk. A kormány támogatásaitól függetlenül így jövőre még egész biztosan nehéz év vár ránk. A jegybank legutóbbi előrejelzése szerint az árak az ideinél is gyorsabban nőnek majd, a fizetésünkből így még kevesebbre telik, miközben az ország gazdasági teljesítményének a visszaesése miatt várhatóan a foglalkoztatás is csökken. A jegybank szakemberei is elismerik, hogy a helyzet javításáért a kormány jóval többet tehetne. Ez utóbbi ugyanakkor többnyire még mindig önmagával van elfoglalva, a legszükségesebb lépéseket is csak akkor téve meg, amikor már ég a ház, gyakran akkor sem. A helyzet javítása érdekében így a parlamentre is ráférne egy alapos nagytakarítás.