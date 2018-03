Szép lett volna a kettős gyilkosság és a felszínre jutó sokkoló szenny miatti felháborodásotok, csak akkor jött Fico, és azt mondta: Soros. Aztán jött Orbán, és ő is azt mondta: Soros. Meg, hogy Fico a jó migránsellenes, és a tüntetők meg az ellenzék a rosszak, mert meg akarják buktatni.

Az MKP honlapján egyebek mellett ezt olvashatjuk: „Az elmúlt napok történései megmutatták, a kormánypártok képtelenek megfelelni az alapvető erkölcsi és politikai elvárásoknak, így alkalmatlanná váltak az ország irányítására”. A párt levélben fordult Andrej Kiskához, abban az áll, hogy „az MKP szerint a tényleges megoldást az előrehozott választások jelentik.” Az MKP tehát a kormány távozását akarja, elnöke arról beszélt, hogy a Fico-kormány gyakorlatilag megbukott, hiszen kiderült, éveken át egy maffiaállamot épített. Orbán Viktor magyar kormányfő (meg kormányának egész propagandagépezete) viszont azt kezdte sulykolni: „Én régóta taposom ezt a szakmát, jelekből is olvasok, és én látom Soros György és a hozzá hasonló szervezeteknek a munkáját, illetve annak a keze nyomát a szlovák eseményeken, és egy percig sincs semmi kétségem afelől, hogy… minden alkalmat megragadnak, hogy azokat a kormányokat, amelyek ellenállnak a bevándorlásnak, megbuktassák.” Észrevettétek, kedves MKP-sok, hogy fő szövetségesetek, a magyar kormányfő gyakorlatilag épp lesorosbérencezett benneteket is?



Fico és Orbán sorosozása a „szlovákiai események” kapcsán súlyos csapdába juttatta az MKP-t. Vagy az ellenzék, a tüntető tömegek és a köztársasági elnök mellé álltok, vagy a sorosozó, maffiállamot építő Fico és Orbán mellé. Persze lehet nagyokat hallgatni is, de ezzel ti is elveszítitek a hitelességet meg a becsületet, mint az általatok kritizált hidasok.

Ezen már idáig is szorgosan dolgoztatok. Mert nektek is csak az elmúlt két hétben tűnt fel, hogy Fico velejéig korrupt maffiaállamot teremtett. Idáig azt bizonygattátok, hogy megyei szinten együtt lehet működni a Smerrel, mert az más, mint az országos szint. (Fenéket más, tessék megnézni az Eperjes megyei smereseket, hogyan fonódtak össze a kalábriai olasz „vállalkozókkal”, akik után a meggyilkolt Ján Kuciak is nyomozott). Szóval beálltatok Raši mögé Kassán, Nagyszombat megyében Mikuš győzelmével számolva abban bíztatok, hogy folytatódik a koalíció a Smerrel (és Berényivel, mint megyei alelnökkel). A választások után meg Besztercebánya megyében a smeresekkel együtt tartotok be a fasiszta Kotlebát legyőző Lunternek. Megyei politizálásotok annak bizonyítéka, hogy képtelenek vagytok leválni a Smerről. Ha 2016-ban a Híd helyett ti jutottatok volna be a parlamentbe, ti is koalícióra léptek Ficóékkal.

A képmutatást és a hiteltelenséget jól jelzi az is, ahogy a magyar kormányhoz viszonyultok. Fico korrupt maffiaállama most már nem elfogadható, de az, hogy Orbán Viktor kormánya ugyanilyen korrupt rendszert épített ki Magyarországon, az rendben van. Meg az is, hogy a sajtószabadságnak Orbán még nagyobb ellensége, mint Fico. Hogy valóságos lakájmédia-birodalmat épített ki Magyarországon, meg finanszíroz nektek is egy kisebbet idehaza. Orbán bevallottan távolodik a liberális demokráciától és közeledik a példaképeihez, Erdogan Törökországához és Putyin Oroszországához. Mondjuk ki nyíltan: diktatúrát épít. És közben ti nagyokat hallgattok. És ha már a korrupciónál tartunk, mi a helyzet a magyarországi pénzek elosztásával, minden átláthatóan zajlik, véletlenül sem részesülnek előnyben sem az MKP-s párttagok, sem a pártközeliek, ugye?

Országos tanácsotok elnöke ezt írja a honlapotokon: „A társadalom és politika válságának fő kérdése: az elveken alapuló és nem az anyagi érdekek által vezérelt politikai irányvonal megteremtésnek szükségessége”. Akkor el is kezdhetnétek azzal, hogy elvi alapon megszakítjátok az együttműködést a Smerrel és a Fidesszel.